DOK ME JE KOMŠIJA SILOVAO NIJEDNU REČ NIJE PROGOVORIO! MOLILA SAM DA ME NE UBIJE: Milanka je bolesna od raka, a sada je ispričala strahotu koja ju je zadesila pred Božić

Ušljebrka je, kako je Kurir to juče objavio, obolela od teškog oblika karcinoma i leči se hemoterapijom, a nasilnik koga je nakon njene prijave uhapsila policija navodno je pre više od 15 godina odgovarao za slično krivično delo.



Nesrećna žena ispričala je za Kurir da je Aleksandar J. upao u njenu kuću u subotu, 5. januara, nekoliko minuta nakon što je ispratila komšinicu.

Reč nije progovorio

- Spremala sam se za spavanje kad su u jednom trenutku lupila vrata. Izašla sam u hodnik i videla muškarca s kapuljačom na glavi i kačketom. Nisam stigla ni da progovorim, a on me je udario pesnicom u glavu i oborio na beton. Nastavio je da me udara po glavi, a potom mi je glavom udarao o zid. Od udarca nisam mogla da dođem do daha. Sve mi je sevalo u glavi - započela je svoju tragičnu ispovest nesrećna Milanka, koja je nakon smrti muža ostala sama u kući.

Teško povređena... Milanka Ušljebrka foto: Privatna arhiva

Ona kaže da ni sama ne zna koliko je udarca zadobila pre nego što je počeo da je siluje.



- Osetila sam kada je u mene ubacio polni organ, ali ništa nisam mogla da uradim onako prebijena. Molila sam ga da mi ne povredi stomak jer sam operisana i da me ne udara po rani. Sve to je trajalo oko 15 minuta, ali on nijednu reč nije progovorio, verovatno da mu ne bih prepoznala glas. Molila sam ga da me ne ubije - ispričala je Milanka, dodajući da je nasilnika odmah prepoznala.

Brutalni napad... Jezivi udarci u glavu foto: Privatna arhiva

Nepoznat motiv

- Nikada ga ni popreko nisam pogledala, ne znam zašto mi je to uradio. U prvom trenutku sam razmišljala da li da uopšte bilo kome kažem šta mi se desilo. Bilo me je sramota da to pričam, ali sam na kraju sve otkrila - kaže naša sagovornica i dodaje:

Zbrinuta u Urgentnom centru... I lekari bili zgroženi prizorom foto: Privatna arhiva

- U Urgentnom su mi stavili gips i konstatovali povrede. Ni njima nisam rekla da sam silovana jer me je bilo sramota, pa me ginekolog nije pregledao. Dodatno sam se plašila pregleda jer su mi ranije pronašli rak na materici i jajnicima.



Milanka ne zna šta je bio motiv ovog napada, dok meštani pričaju da je nasilnik bio u sukobu s njenim deverom, bratom njenog pokojnog muža.

U pritvoru... Aleksandar J. foto: Privatna arhiva Pokrenuta istraga

Prepoznala silovatelja Milanka Ušljebrka kaže da je u policiji prepoznala nasilnika i da je sad malo mirnija.

- Nisam smela da spavam sama u kući od te večeri. Uvukao se neki strah. Sad mi je malo lakše jer je uhapšen, ali se plašim da ga ne puste brzo - kaže Milanka i dodaje da treba da primi još pet hemoterapija, ali da sumnja da će joj lekari to sad dozvoliti jer je u teškom stanju nakon svega što joj se desilo.

(Kurir.rs/Jelena Rafailović/Foto: Privatna arhiva)

Kurir

Autor: Kurir