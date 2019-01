ISPOVEST ARKANOVIH TELOHRANITELJA: Da li je ARKAN ŽIV, po čemu su se razlikovale NATALIJA I CECA, šta se desilo Minimaksu na Željkovoj svadbi, koju poznatu PEVAČICU je Arkan ŠAMARAO...

Ove godine, tačnije 15. januara, biće skoro dve decenije od ubistva Željka Ražnatovića Arkana.

Donosimo vam ispovest njegovih telohranitelja koji su bili zaduženi da čuvaju Arkana.

MILOŠ PETKOVIĆ DAFINA



Dobio sam posao da čuvam deo gde je Arkan spavao. Bila je velika kontrola na kapiji. Svi kriminalci koji su dolazili morali su da ostave oružje... Morali smo da najavimo ko dolazi da vidimo da li možemo da tog nekog pustimo ili ne.

Jednom je tako došla Mira Škorić i ona je odbila da je preteresemo. Javili smo Arkanu i on nam je rekao da je pustimo na donja vrata. On ju je onda pretresao i išamarao. Nisam bio tačno pored njih ali sam čuo da je ona donosila neku drogu.



O svadbi Arkana i Cece

To selo Žitorađa nije imalo ni struju dok Arkan tamo nije došao. Kad su bile pripreme za svadbu ja sam kao svoje zaduženje dobio crkvu. Ona se tri dana spremala pred tu svadbu.

Meni je dopalo da baš budem kao obezbeđenje na ulazu u crkvu. Da bi ušao morao si da imaš propusnicu. I svi su tog dana normalno ušli sa tim propusnicama jedino Minimaks zakasnio.

Em zakasnio em nije imao propusnicu. Malo sam ga zezao gde mu je propusnica ali sam ga na kraju pustio. Ipak svi smo znali ko je Minimaks. Eto i on je hteo možda da pokaže da može da uđe jedini bez nje.

Inače ja sam imao i telegram koji je poslala Dragana Mirković u kome kaže da ne može da dođe na svadbu.

Bilo je napeta sva ta priprema oko svadbe. Ceci se šila haljina u Italiji pa je bio problem što su morali da se nađu ljudi koji nisu osuđivani koji su mogli da sa Cecom odu u Italiju.

Ja sam bio raspoređen da budem kod stola gde su sedeli Lepa Lukić, Željko Šašić, Ana Bekuta... Lepa Lukić je pojela svo grožđe i onda je zamolila mene kao obezbeđenje da donesu grožđe. Pratio sam Anu Bekutu do WC, dugo se zadržala.

Desio se jedan incident.

Arkan je snimio jednog fotografa koji nije bio pozvan. I onda je uzeo motorolu i počeo da se dere. Tako da je tom fotografu prišlo obezbeđenje i oduzelo mu foto aparat. Ali eto ostalo je to kako je on ušao nepozvan. Ja sam posle sišao do ulaza i pitao onog što je stajao tamo kako je ovaj ušao, ali on kaže da nema pojma.



Ma mora da ga mu je taj fotograf dao deset maraka da bi ušao.

Da li je zaista Arkan ubijen?

Pustili su me iz Zabele jer mi je umro otac. Pustili su me bez pratnje. Ja završio sahranu i svratim na Obilić da vidim Arkana. Kad sam došao pitam gde je Arkan, kažu mi da je u gradu. Ja se posle vratio u Zabelu i posle na TV čujem da je ubijen.

Ne znam šta da kažem na pitanje zašto je ubijen. Sumnjam na neke ljude koji su radili špijunažu.

Ali ja lično mislim da nije ubijen. Uostalom nijedan snimak ne pokazuje njegov leš. Ja sam hteo jednom bio napaljen da dignem ploču na njegovom grobu da vidim da li je tu. Ma ja verujem da je on živ, ispričao je Dafina u intervjuu za Balkan info.

STANKA PEJOVIĆ

Moj prvi susret sa Arkanom je bio kad mi je bilo 18 godina. On me je zvao jer mu je ćerka Milena stalno bežala a imao je samo muško obezbeđenje. I onda je tražio neku ženu koja bi mogla da je prati. U to vreme sam trenirala kik-boks u Crvenoj zvezdi i bila sam jedino žensko tamo. I tako je došlo do saradnje. Do tada sam Arkana znala samo sa postera.

On je bio zlatna papuča Srbije i nije se toga stideo. Nije se stideo da pokaže da je voleo svoju ženu, svoju porodicu. Za razliku od nekih muškaraca.

O Nataliji i Ceci

Njegovu prvu ženu Nataliju pamtim kao dosta povučenu i sećam se da je imala slabu komunikaciju sa zaposlenima za razliku od Cece koja je bila mnogo komunikativnija. Ceca je sa nama uspostavila mnogo bolji odnos nego Natalija.

Cecu sam upoznala 1996. Tada sam postala evropski prvak i zvao me je da mi čestita i tada sam upoznala Cecu. Posle me je zvao da radim kod njega u kazinu i da mu budem šef obezbeđenja.

Arkan je sam sebi tada bio najveća zaštita. Bio je veoma oprezan.



RADE RAKONJAC



Pred Ključ 1995. me je najviše fascinirao. Krenuo je jedan veliki juriš svih srpskih jedinica. Na par kilometara pred ključ muslimani su imali jaku artiljeriju. Za nekih pola sata sam imao 6-7 ranjenih. Dotle smo došli i nije moglo dalje. Pukovnici i generali drugih jedinica su rekli svojim ljudima da se povuku kilometar-dva.

E kod Arkana nije bilo nazad.

Svi su stali kod tog brda. I vojska i tehnika. E onda je došao Arkan i obišao sve linije i krenuo džipom napred. Normalno gardisti za njim.

O Radetu Markoviću

Meni je slava Sveti Nikola kao i njemu. Slavili smo 1998. godine i tad me je Arkan na dan slave zvao. Pitao me je kad dolazim u Beograd... Kaže - jel možeš što pre. Došao sam kod njega sutra uveče. Bili su prisutni Ceca, Nikola, Vojin, Lidija... Rekao mi je da je Rade Marković postavljen za šefa DB. Pitao me je da li mogu jedno vreme da budem sa njim.

Pristao sam. Ali sam mu rekao da mogu da budem par meseci pa onda da bude neka pauza pa opet...

Arkan je osećao da će ga Rade Marković napasti. Obezbeđenje je išlo u autu iza njega.

- Rašo idi u drugi auto.

- Ne, sedeću iza tebe.

Tog 15. januara je ušao a nije mi čestitao Srpsku novu godinu. Samo je ujutru rekao - Rašo dočekasmo i ovu novu godinu.

Arkan se nije bojao nikoga. U Beogradu, uopšte u Srbiji mu nije trebalo obezbeđenje.

O ubistvu Arkana

Ja sam 9. januara se venčao sa suprugom. Bio je na mojoj svadbi sa Cecom. Mi smo se doogovorili da tog dana nas nekoliko ide u Interkontinental na kolače. Neko je kasnio i kako smo krenuli ka Interu, ja sam video Arkanov auto i rekao sam da ne ulazimo jer se dešavalo da odem negde i tu se zatekne Arkan i onda bude sve plaćeno. A nisam hteo da se pomisli kako idem tamo da ne bih platio kolač ili piće. I ja kažem - ajmo u Hajat.

Došli smo u Hajat, uzeli smo meni... I onda me je neko pozvao i rekao da su pucali na komandanta.

