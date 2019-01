SABLJA 2 RUŠI ZEMUNCE, SURČINCE, KEKINU GRUPU! PADAJU NAJJAČI KLANOVI U SRBIJI: Detalji akcije koja je uzdrmala srpsko podzemlje! Evo koji igrači su već PALI!

Velika akcija policije, u kojoj je uhapšeno oko 150 osumnjičenih za najteža krivična dela počinjena na teritoriji Srbije, među kojima su i vođe i pripadnici najjačih kriminalnih klanova, i dalje je u toku. Kako saznajemo, i tokom današnjeg dana vršeni su pretresi i privođeni osumnjičeni na više lokacija u zemlji.

- Nekima od uhapšenih već je određen pritvor do 30 dana i oni su prebačeni u Centralni zatvor. Pretresi i prikupljanje dokaza za neke od slučajeva još uvek traju. S druge strane, u toku je i potraga za osumnjičenima koji su uspeli da izbegnu hapšenje - otkriva izvor Kurira.

On napominje da policija ulaže velike napore da otkrije gde se skriva trenutno jedan od najtraženijih begunaca, desna ruka Luke Bojovića Filip Korać (39).

- Prikupljeni su dokazi i obezbeđeni svedoci koji Koraća dovode u vezu sa ubistvom Blaža Đurovića. Đurović je bio blizak „kavačkom klanu“ i likvidiran je 10. marta prošle godine. Nemanja Ivanov i Darko Vesković, koji su osumnjičeni da su direktni počinioci tog zločina, već su iza rešetaka - podseća izvor.

Iako nije poznat široj javnosti, ime sada uhapšenog Predraga Krajinovića Hajdera dobro je poznato u svetu podzemlja već pune dve decenije. Iako hapšen zbog velikog broja različitih krivičnih dela, od imovinskih preko nasilničkog ponašanja do iznuda i prevara, osuđivan je dva puta. Krajinović je pre dvadeset godina osuđen za ubistvo na osam godina i potom uslovno zbog pokušaja teške krađe. Svojevremeno je privođen sa Ivanom Adrovcem zbog više od tri kilograma heroina. Poslednji put je privođen u julu 2018, kad su kod njega nađeni pištolj i revolver prilikom racije u restoranu. Sumnja se da se članovi njegove kriminalne grupe dugo bave iznudama, otmicama i zelenaštvom, ali i da im je poslednjih godina glavni „posao“ trgovina oružjem i eksplozivnim napravama velike razorne moći. Hajder je pre šest godina promenio prezime u Krajinović.



Prema njegovim rečima, policija nastavlja da radi svoj posao u saradnji s tužilaštvom, jer se sumnja da je ovaj begunac za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica umešan i u druga teška krivična dela. On napominje da za Koraćem sada tragaju sve policije sveta.

- Korać se smatra naslednikom grupe na čijem je čelu bio Luka Bojović dok nije uhapšen u Valensiji. Blizak je „škaljarskom klanu“, koji je od 2014. u ratu s „kavačkim klanom“. Sukob između do tada jedinstvenog klana izbio je posle nestanka tovara od 200 kilograma kokaina u Valensiji - objašnjava on. Kako navodi, osim ovog sukoba, Korać je zbog bliskosti s Bojovićem bio i na udaru kriminalne grupe Slobodana Šaranovića. Sukob porodica Bojović i Šaranović počeo je još 2009. i do sada je odneo najmanje 12 žrtava, među kojima je i rođeni Lukin brat Nikola Bojović, kao i kum Dragoslav Miloradović. Na spisku za odstrel, prema tvrdnjama tužilaštva, bio je i Korać, ali je on uspeo da se spase, iako je ubijen i njegov telohranitelj i lični vozač Siniša Milić.



- Sumnja se da se Korać ne skriva u zemljama u regionu i da je utočište našao u Evropi. Poslednjih godina on je često menjao mesto boravka i u Beograd je dolazio povremeno - navodi izvor iz istrage.



Inače, u akciji policije privedeni su i ljudi bliski Koraću, Miloš Nilović, zvani Runjo, bivši telohranitelj Željka Ražnatovića Arkana Zvonko Mateović, ali i Nebojša Stojković Stojke, koji je navodno vođa rakovičke kriminalne grupe, a u bliskim je odnosima sa „škaljarskim klanom“.

- Na udaru su i „zemunski klan“, „surčinski klan“, a takođe i „Kekina grupa“ - dodaje on.

Surčin NOVAK BUHA

Rođeni, stariji brat nekadašnjeg vođe „surčinskog klana“, a potom prvog svedoka-saradnika u istoriji srpskog pravosuđa Ljubiše Buhe Čumeta, uhapšen je pošto je policija prilikom pretresa kod njega pronašla supstancu, koja liči na heroin. On je, u januaru prošle godine pravosnažno oslobođen optužbi da je reketirao jednog surčinskog biznismena. Ljubiša Buha, mlađi Novakov brat, u zatvoru je od novembra 2015. Osuđen je na dve godine i osam meseci zbog prikrivanja kradenog „ferarija“, pretnji policajcu i ometanja istrage, kao i zbog pretnji tužiocu. Iza rešetaka se našao pošto ga je policiji prijavila njegova tadašnja supruga Ivana Buha Tulović.



Kekina grupa DRAGAN STOJANOVIĆ

Za rođenog brata Dejana Stojanovića Keke, koji je takođe uhapšen, veruje se da je imao važnu ulogu u prenošenju Kekinih poruka i naloga ostalim članovima grupe, s obzirom na to da se Keka godinama nalazi u bekstvu. Operativna saznanja govore da je Dragan Stojanović u stalnom kontaktu s Kekinim najbližim saradnicima, kako onima koji organizuju preprodaju narkotika, tako i onima koji mu vode legalne poslove. Navodno, uvek koristi blindirani automobil i svuda se kreće sa obezbeđenjem, a u poslovima svoje firme blisko sarađuje sa osobama iz Crne Gore i Hrvatske.

VLADAN MIKETIĆ Čovek od velikog poverenja vođe novobeogradskog klana Dejana Stojanovića Keke uhapšen je u velikoj akciji. Miketić se dovodi u vezu s brojnim likvidacijama, između ostalih i s likvidacijama članova same „Kekine grupe“ koji su se zamerili vođi. Navodno, bio je blizak s Nenadom Grujovićem, zvanim Crni Gruja, koji je nedavno izvršio samoubistvo. Iako je više puta hapšen zbog oružja i razbojništava, do danas nije osuđen. U strahu od odmazde klanova koji su u sukobu s „Kekinom grupom“ skrivao se duži niz godina u raznim zemljama Evrope i u Australiji, koristeći lažne identitete.



Poslednja žrtva sahranjen Nebojša Marković POMAGAČ U UBISTVU BRANIO SE ĆUTANJEM Nebojša Marković (38), koji je 5. januara ujutru ubijen ispred kuće na Banovom brdu, sahranjen je juče na groblju Lešće u Beogradu.

Oko 200 ljudi ispratilo je Markovića na večni počinak, a među njima su bili članovi porodice, prijatelji i poznanici. Opelo je počelo u 12.30 u Crkvi Svetog Jovana na Lešću i trajalo je 40 minuta. Nakon tog crkvenog obreda, kovčeg s telom ubijenog prebačen je na grobno mesto, gde je sahranjen. foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, za ubistvo Nebojše Markovića osumnjičen je plaćeni ubica Čaba Der (38), a policija je u velikoj akciji prekjuče uhapsila Alena Ciglera (38), zbog sumnje da je bio saučesnik u zločinu. Cigler, javnosti poznatiji pod nadimkom „čovek-mačka“, uhapšen je u Subotici, a sumnja se da je belim „puntom“ dovezao ubicu do mesta hladnokrvnog zločina. Cigler se, kako saznajemo, na saslušanju u tužilaštvu branio ćutanjem. On je rekao da se psihički oseća loše, zbog čega nije bio u stanju da iznese odbranu. D. S.

