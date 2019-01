MOLIM VAS, UHAPSITE ČABU, UBIĆE PONOVO: Najpoznatiji srpski zatvorenik ČOVEK-MAČKA plakao u policiji! Alen Cigler tvrdi DA NIJE ZNAO da vozi na UBISTVO!

Alen Cigler (40), uhapšen u velikoj akciji policije, navodno je priznao da je 5. januara odvezao druga iz detinjstva do Banovog brda, ali da nije znao da će on da ubije nekoga

Alen Cigler (40), poznat po nadimku "čovek-mačka", koji je uhapšen zbog sumnje da je sa Čabom Derom (38) učestvovao u ubistvu Nebojše Markovića (37) na Banovom brdu, plakao je na saslušanju u policiji i, kako saznajemo, priznao da je vozio "punto", kojim je Čabu dovezao na mesto zločina.

- Molim vas, nađite i uhapsite Čabu, ubiće opet nekoga - navodno je posle hapšenja policajcima rekao "čovek-mačka".

Raspisana poternica

Inače, policija je za Čabom raspisala poternicu.

Podsetimo, Cigler je uhapšen u velikoj akciji policije i na saslušanju u Višem tužilaštvu branio se ćutanjem, posle čega mu je određen pritvor do 30 dana. Međutim, kako saznajemo, pre privođenja u tužilaštvo on je u policiji detaljno govorio o poznanstvu sa Čabom, ali i o 5. januaru, kada ga je dovezao do kuće na Banovom brdu.

Brojke

x 40 godina ima Alen Cigler

x 25 godina ukupno proveo iza rešetaka

x 3 meseca je bio na slobodi Cigler pre nego što je ponovo uhapšen

foto: Printscreen, Kurir



- Rekao je da su on i Čaba prijatelji iz detinjstva i da mu je Der finansijski pomagao kako dok je bio u zatvoru tako i po izlasku na slobodu - otkriva izvor Kurira iz istrage. On objašnjava i da je Cigler samo tri meseca proveo na slobodi, jer je sa izdržavanja kazne izašao u oktobru prošle godine.

- Cigler je tvrdio da ga je tog dana Čaba pozvao da ga vozi, ali da mu nije rekao gde idu, niti šta će da uradi. Ponavljao je da nije znao da će njegov drug da ubije nekoga - dodaje naš sagovornik.

Cigler vozio "punta"

On objašnjava da su "čovek-mačka" i Čaba iz istog mesta i da ga je Der zamolio da ga kobnog dana odveze do Beograda. Međutim, istraga treba da utvrdi da li Cigler zaista nije znao šta njegov drug namerava da uradi u Beogradu ili ih je pak obojicu neko angažovao da likvidiraju Markovića.

Podsetimo, na snimku sa sigurnosnih kamera, koje su zabeležile ubistvo Nebojše Markovića, vidi se kako "punto", za čijim je volanom, kako se sumnja, bio Alen Cigler, prilazi Markoviću, koji sklapa kolica za bebu. Iz automobila izlazi Čaba, prilazi Nebojši i puca u njega.



Policija sumnja da je Nebojša ubijen greškom i da je prava meta zapravo trebalo da bude Aleksandar Šarac, koji živi u istoj kući u kojoj je živeo ubijeni.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Najtraženiji begunac

Koraću sud odredio pritvor Viši sud u Beogradu, na zahtev tužilaštva, odredio je pritvor Filipu Koraću, za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica zbog sumnje da je naručio ubistvo. Iz suda nije precizirano čije, ali prema nezvaničnim informacijama iz istrage, reč je o likvidaciji Blaža Đurovića, bliskog "kavačkom klanu".

- Pritvor je određen u petak na zahtev tužilaštva, zbog opasnosti od bekstva. S obzirom na to da je već u bekstvu, raspisana je odmah crvena Interpolova poternica - potvrdila je Bojana Stanković, portparol Višeg suda u Beogradu.

Inače, Korać važi za čoveka od poverenja Luke Bojovića, koji u zatvoru u Španiji služi kaznu od 18 godina zatvora.



(Kurir.rs/Jelena Spasić/foto Printsreen, Aleksandar Jovanović Cile)

Kurir

Autor: Kurir