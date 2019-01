MANDIN SIN PROGOVORIO POSLE 19 GODINA: Arkan je uperio pištolj u mene! Posle likvidacije mi je zazvonio telefon, Jorga mi je rekao MALI, ŠTO MI STAVLJAŠ KOSTI U GROB, ZAVRŠIĆEŠ KAKO NE TREBA!

Aleksandar Mandić (37), sin pokojnog Milenka Mandića Mande, koji je 15. januara 2000. u hotelu "Interkontinental" ubijen sa Željkom Ražnatovićem Arkanom i Draganom Garićem, otkriva za Kurir da je dobijao pretnje posle zločina, i to od ljudi za koje se sumnjalo da su organizovali trostruko ubistvo.



- Posle ubistva oca prekinuo sam pripreme s fudbalskom reprezentacijom i vratio se kući. Bila je puna, bili su tu Slavko Mijović, Milan Đorđević Bombona, biznismeni, sportisti. Primali smo saučešće, sahranili oca i ostali sami - priseća se Aleksandar prvih dana bez čoveka koji mu je, kako kaže, bio sve na svetu i koji je svoju decu čuvao pod staklenim zvonom. Vrlo brzo do porodice su stigle priče da su u organizaciji likvidacije učestvovali Zoran Uskoković Skole i Branko Jevtović Jorga.

Nije razmišljao o osveti

Nisam dželat kao oni



Aleksandar ističe da o osveti nikad nije razmišljao. Na srcu mu, kako kaže, i dalje leži velika rana.



- Bio sam kivan, ali kome ja da se svetim? Otac me je drugačije vaspitao, nisam dželat kao oni, ne želim loše ni njihovim porodicama. Satisfakcija mi je to što su izvršioci osuđeni, ali siguran sam da postoji pozadina, koja se neće otkriti. Nadam se da će Dobrosav Gavrić biti izručen Srbiji. Moj otac ga je poznavao, čuo sam i da mu je pomagao. Da je bar nekad pozvao i rekao: "Aco, desilo se, izvini". Nikada više njegovo ime ne bih pomenuo, ali on to nije uradilo - kaže Mandić i dodaje da su posle ubistva njegovog oca gotovo svi moćni ljudi iz biznisa, podzemlja i sporta izjavili saučešće, ali ne i Zoran Uskoković Skole.