MONSTRUM KOJI JE UBIO DEVOJČICU SONOM KISELINOM PISAO IZ ZATVORA RODITELJIMA: Sanjam Draganu i oživeću je a vama ću sve naplatiti!

Čedomir Đurić (70) iz sela Salaš kod Zaječara, koji je 2015. osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva Dragane Ćirić (18), učenice četvrtog razreda Ekonomske škole, napisao je jezivo pismo njenim roditeljima iz zatvora u Padinskoj skeli. Đurić ne samo da se nije pokajao zbog stravičnog zločina već je napisao da često sanja pokojnu Draganu, i to s njenim sinom, da su za njenu smrt krivi roditelji, da će je oživeti i snimiti film o njoj kad uskoro izađe iz zatvora...

Ovo je za Kurir otkrio očuh ubijene devojke Dragiša Ćirić i dodao da je nedopustivo da ubica njihovog deteta njima šalje bilo kakva pisma, a pogotovo ne ona kojima će nanovo staviti so na ranu koja nikad neće zaceliti.

Optužuje majku

- Ne mogu da opišem šok koji smo doživeli kad nam je iz Padinske skele stiglo pismo. Monstrum nije pisao da se kaje što je brutalno ubio naše dete, već piše gadosti. Piše nam da je sanja kako je nasmejana... Da ima dete i da s njim bere jabuke. Ne priznaje da ju je ubio, već kaže da se sama otrovala zbog majke. Šta mislite kako je nama... S druge strane, on piše pisma kao da je u vojsku otišao, a ne u zatvor. Stariji sam čovek i znam kako je bilo pre četiri-pet decenija, osuđenik i za manje brutalna dela bio je potpuno izolovan od sveta - kaže ogorčeni Ćirić.

Šta je sve uradio devojci:

UMIRALA U MUKAMA * Brutalno je prebio u kolima

* Davio je i mučio

* Sipao joj sonu kiselinu u usta

* Unakaženo telo bacio u jezero

* Draganino lice bilo izobličeno i bez nosa

Podsetimo, jezivo ubistvo dogodilo se u decembru 2014. godine, kad je Đurić u svom automobilu brutalno pretukao nesrećnu devojku. Davio ju je, sipao joj kiselinu u usta, a potom njeno telo bacio u jezero u ataru sela Glogovica kod Glogovičke reke. Dva dana nakon prijavljivanja njenog nestanka 11. decembra Đurić je uhapšen, a na saslušanju je priznao da je ubio devojku jer je bio patološki zaljubljen u nju, kao i da ga je obuzela ljubomora jer nije mogao da se pomiri s tim da ima momka. Godinu dana kasnije osuđen je na 40 godina zatvora i kaznu služi u Padinskoj skeli.

I mrtvu je proganja

Ćirić kaže da Draganu nisu prežalili niti će to ikad moći, a da ih ovo što njen ubica slobodno komunicira sa spoljnim svetom još više unesrećuje.

- Draganinim ubistvom odsekao mi je obe ruke. Ne izlazi nam iz glave ideja da je umrla u najtežim mukama i da je njeno telo pronađeno u takvom stanju u kakvom je pronađeno. Uhodio ju je za života i sada je mrtvu ne ostavlja na miru. On je bolesni monstrum. Piše kako će je oživeti... Iako su to, verujem, njegove bolesne gluposti, ne može da nam bude svejedno - priča potreseni očuh ubijene devojke.



Prema njegovim rečima, muka mu je od reči koje je ubica napisao, a što opet ukazuje na to koliko je Đurić bolestan i eventualno spreman na sve.

- Uzeo nam je najmilije i sada piše kako će da snimi film o njoj i kako će plakati omladina. Kako navodno on zna reditelja. On piše da je ona u njegovom srcu. Monstrum nenormalni! - kaže očuh ubijene devojke.

Sadržaj pisma koji je poslao Ćirićima

Dragana mi je naredila da vam pišem

Čedomir Đurić se četiri godine nakon jezivog ubistva obratio nesrećnim roditeljima pismom iz svoje ćelije:

"Ovo pišem jer mi neko naredio, a to je moja suza iz oka, moja Dragana. Da, često je u mojim snovima, priča... priča, smeje se. Sa sinom bere jabuke, on ima oko pet godina, lepota od deteta. Hoće kola, ona na kojima se obučila da vozi. Kažem joj gde sam, ona plače, srce me boli kad joj vidim suze. Ne voli vas. Sa mnom je videla Staru planinu, Golubački grad i Srebrno jezero. Otrovala se zbog majke, duga je to priča. Preneo sam njene reči - napisao je na početku pisma Đurić. U nastavku se osvrnuo na naknadu štete koju isplaćuje roditeljima ubijene devojke na taj način što mu se od penzije uzima polovina.

- Dobijate pare, a ja ću dokazati da je nisam ubio... za godinu, dve. A šta ćete kad bude trebalo da mi vratite pare, i to sa kamatom, da li vam mozak radi? Ja ću mom detetu podići znamenitost što ga nema u Salašu, ja ću oživeti moju Draganu. Snimiću film o njenoj tragičnoj sudbini.

Govorila mi je da neće rađati decu sa pijanicom. Vi ste krivi, majka najviše... - pisao je Đurić.

Potom je nesrećnim roditeljima naveo da mu Dragana daje snagu da izdrži do slobode.





Pisao i meštanima

Raspituje se kako je u selu

Osuđeni ubica Čedomir Đurić, kako nam je rekao Ćirić, nije pisao pisma samo njima već i još nekim meštanima.

- Pričali mi ljudi kako dobijaju pisma od njega. Raspituje se šta ima novo i tome slično. On ima novca, odakle znam, može tako da nekom i kaže da me ubije. Taj čovek nije normalan - objašnjava Ćirić.

18 godina imala Dragana Ćirić kad je ubijena

40 godina zatvora izdržava ubica

4 godine nakon ubistva pisao njenim roditeljima





