NEVEROVATNA ISPOVEST SABORCA ĐORĐA BOŽOVIĆA GIŠKE: Preživeo sam ruski rulet sa Šiptarom i Kumom! Stavili su metak, zavrteli, pucali u mene...

Petar Vasić, majstor borilačkih veština i nekadašnji saborac Đorđa Božovića Giške, komandanta Srpske garde, kaže da ga je sredinom devedesetih oteo "zemunski klan" i da je čudom preživeo ruski rulet koji su Dušan Spasojević Šiptar i Mile Luković Kum igrali s njim!



Vasić, čiji je nadimak Pera van Dam, koji je dobio zbog veština u borilačkim sportovima, jedan je od žestokih momaka s beogradskog asfalta. Bio je na ratištu s Giškom, a kasnije i u Republici Srpskoj kao instruktor specijalaca, jedan je od prvih koji je obezbeđivao diskoteku "Taš", blizak je s Jocom Amsterdamom... Prošao je opasne situacije u životu, ali jedna mu je, kako kaže, zauvek ostala u sećanju...

foto: Youtube printscreen

Neviđena tortura

- U oktobru 1996. vraćao sam se s treninga i prijatelj me je pozvao da idemo kod druga u stan kod Studentskog grada. Kad smo ušli, odmah su nas napali. Bio ih je 10 do 15 i bili su do zuba naoružani. Brutalno su me udarali. I danas imam ožiljak, iako sam do tada imao 500 borbi bez ogrebotine - ispričao je Vasić za emisiju "Goli život" na TV Hepi i dodao:



- Rekli su mi da sam povezan s čovekom koji ih je prevario i da mora da se plati za otkup, a ja nikom nisam dugovao. Vezali su mi ruke i noge i četiri dana se iživljavali. Shvatio da se radi o psihopatama. Držali su pištolj s metkom u cevi i stalno pretili. Izgubio sam nekoliko kilograma i mnogo krvi. Psihički su me ubijali, a bio sam nemoćan da im pružim otpor.

Vasić je tada video Dušana Spasojevića Šiptara i Mileta Lukovića Kuma.



- U tom stanu bilo je mnogo ljudi, pa i devojaka. Kako su me proveravali po gradu i kako je svaki odgovor bio da sam ispravan i da nikog nisam prevario, jedna od devojaka je rekla Spasojeviću da me puste, da možda nisam kriv. Krvnički ju je pretukao i rekao da će i nju da ubije. Dozvolili su mi da se čujem sa sestrom. To mi je jedan od najtežih trenutaka u životu. Tada sam i zamišljao svoju sahranu - kaže Petar.



Šiptar i Kum ponudili su Vasiću da igra ruski rulet, a posle su mu priredili i "suđenje".

Susret na ulici

- Seli su preko puta mene, uzeli "kolt" s burencetom i predložili da igram ruski rulet. Kako sam se već bio pomirio sa sudbinom, pristao sam. Prvo su stavili jedan metak, vrteli burence i "pucali" u mene nekoliko puta, ali metak nije ispaljen. Potom su stavili dva metka u burence, pa tri... Škljocali su pištoljem po sedam-osam puta, ali ništa! A u burence staje šest metaka... Rekli su mi da imam mnogo sreće, da sam lud, da imam m*da... A samo bog i sveci su me spasli - priča Vasić, ali ni to nije bio kraj mukama.



- Kako su prijatelji skupili novac, organizovano mi je "suđenje". Od njih 12, sedmorica su bila za to da me puste, a petorica da me ubiju. Na kraju su me pustili. Nisam hteo da se svetim. Tek kasnije sam saznao ko si tu ljudi.

Poslednji put sam video Šiptara i Kuma 5. oktobra 2000. na ulici u vreme demonstracija. Ko zna šta bi se desilo da su me opet videli...





Burni dani u diskoteci "Taš"

Amonijak hteo da me ubije



Petar Vasić kaže da je 1989. završio DIF i da je trenirao karate, a da se posle takmičio u ful-kontaktu i tajvanskom boksu.



- Radio sam kao obezbeđenje u diskoteci "Taš" od 1989. do 1990. godine. Imao sam mnogo teških situacija, jer kad god se ti koji nemaju propusnice naljute, dešavalo se i da pucaju u blindirana vrata. Ipak, najveći sukob imao sam s Goranom Bojovićem Amonijakom, s kojim sam se potukao na ulazu jer je hteo na silu da uđe. Kasnije me je jurio po gradu da me ubije, jednom su me čekali ispred diskoteke, ali sam izašao na sporedni izlaz - kaže Vasić.





Poznanstva

Giška je veoma hrabar, a Joca veliki Srbin

Vasić je bio blizak s Đorđem Božovićem Giškom, bili su zajedno i na ratištu kod Gospića devedesetih.



- Giška je bio legenda, moj dobar prijatelj. Veoma hrabar čovek. U vreme njegove pogibije nisam bio s njim, ali je i dalje misterija kako je stradao. S Jocom Amsterdamom sam u odličnim odnosima. On je veliki Srbin, mnogo ga cenim. Jednom prilikom sam ga u Amsterdamu pitao da mi nađe posao, rekao mi je da nije vreme za posao, već da se bavim sportom - kaže Vasić.



6 metaka staje u burence "kolta"

3 metka stavili "zemunci" u burence

(Kurir.rs/Danijela Jovanović/foto: printscrin)

Kurir

Autor: Kurir