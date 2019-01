PRAVDA KONAČNO ZADOVOLJENA, BEOGRAĐANKA SLOBODNA: Sara ipak neće u zatvor! Srpski sud joj smanjio kaznu!

Sara Vidak (21), studentkinja iz Beograda, koja je u Crnoj Gori osuđena na četiri meseca zatvora, neće odležati tu kaznu jer je Srbija priznala presudu, ali ju je Viši sud smanjio na mesec dana, koliko je ona već provela u pritvoru, saznaje Kurir.



Podsetimo, Vidakova je u montiranom procesu zbog navodnog napada u avgustu 2018. godine na sudiju Prekršajnog suda u Kotoru Jelenu Stanišić osuđena na četiri meseca zatvora.

Održano ročište

- Pravni tim Vidakove pisao je molbu da Srbija prihvati presudu crnogorskog suda. To se i dogodilo, ali je Viši sud kaznu preinačio u mesec dana zatvora. Kako je Sara provela mesec dana u pritvoru u Spužu, to joj je uračunato, tako da ona neće ići u zatvor - objasnio je izvor Kurira upućen u ovaj slučaj.

Studentkinja Sara Vidak za srećnu vest čula je upravo od novinara Kurira, ali kako je rekla, nije dobila nikakav papir od suda, pa nije mogla ni da potvrdi ovu informaciju.



- Jao, bilo bi mi drago da ne idem u zatvor! Nisam znala za to! Bila sam u sudu pre nekoliko dana, održano je ročište na kome smo tražili da kaznu izdržavam u Srbiji, ali mi niko još uvek ništa nije javio, čekam potvrdu od suda - rekla nam je Vidakova.

Montiran proces

Podsetimo, drama u Kotoru, koju je Kurir prvi objavio i pratio, dogodila se sredinom avgusta, kada je Sara u društvu majke i verenika otišla u Prekršajni sud zbog bezazlenog čukanja na parkingu. Međutim, sudija Stanišić je nju i dečka, koji je pristao da plati kaznu, izbacila, a onda je došlo i do sukoba u hodniku suda. Stanišićka je tada Vidakovu optužila za fizički napad, nakon čega je studentkinji iz Beograda određen pritvor. O ovom slučaju odmah su se oglasili ministar pravde, predsednica Vrhovnog suda CG i Sudski savet. Devojka je prebačena u zatvor u Spužu, gde se nalazila u pritvoru. Ona je početkom septembra, nakon montiranog procesa, osuđena na četiri meseca zatvora, nakon čega je napustila Crnu Goru.

21 godinu ima Sara Vidak

23 dana bila u pritvoru

Posle nepravde u Crnoj Gori

Mnogi su je podržali

Sara Vidak ranije je ispričala da je nakon drame u Crnoj Gori u Beogradu upoznala mnogo ljudi iz sveta politike, sporta i advokature koji su sve vreme bili uz nju i da joj podrška stiže sa svih strana.



- Na Sajmu knjiga upoznala sam Vojislava Šešelja, lidera SRS, koji mi je poklonio dve knjige. On je najpre sreo moju mamu, pa joj je poklonio jednu. Prišla sam mu i zahvalila. Tada mi je dao knjigu "Milo Đukanović novi Skenderbeg Crnojević" i rekao: "Eto, Saro, imaš dve knjige od mene". To mi je bilo veoma simpatično i nasmejalo me - kazala je naša sagovornica.

