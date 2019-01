DETALJI KRVAVE DRAME NA BELIM VODAMA: Niko, čak ni Branko ne zna zašto je IZBO MAJKU PO VRATU! Uhapšeni natprosečno inteligentan, povučen, nije bio agresivan

Branko S. (48) uhapšen je juče pošto je u stanu kuhinjskim nožem ubo Danicu S. (68) u vrat i teško je povredio. Nakon privođenja on nije znao da objasni zbog čega je nasrnuo na majku

Danica S. (68) teško je povređena kada je juče, oko 9 sati, u stanu u naselju Bele vode u Beogradu na nju nožem nasrnuo sin Branko S. (47), inače profesor matematike.



Kako nezvanično saznajemo, sin je majku izbo po vratu, a sa njima u stanu je bila i njegova mlađa sestra. Ranjena žena je kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar, dok je osumnjičen odmah uhapšen.

Sestra bila u stanu

Motiv krvavog napada nikome nije jasan, ali se pretpostavlja da se sve dogodilo u afektu.



- U stanu na Belim vodama žive Danica i njen suprug sa dvoje dece - Brankom i njegovom sestrom. Juče ujutru je Daničin suprug otišao na pijacu, a Danica je ostala u stanu sa sinom i ćerkom. Napad se dogodio u kuhinji, a pretpostavlja se da su se majka i sin prvo posvađali, nakon čega je Branko isekao majku po vratu - kaže naš izvor i dodaje da je policiju i Hitnu pomoć pozvala Brankova sestra.



Prema rečima našeg izvora, Branko S. nije pružao otpor prilikom hapšenja.

- On nije znao da objasni zbog čega je uzeo kuhinjski nož i izbo majku. Videlo se da mu je teško zbog onoga što je uradio. Prema prvim informacijama, Branko ranije nije lečen na psihijatriji - kaže sagovornik.



U porodičnom stanu, u kome se dogodio napad, juče smo zatekli Daničinog supruga, a Brankovog oca, koji je objasnio da u trenutku drame nije bio kod kuće.

Ne znam šta se dešavalo

- Ranije sam otišao na pijacu, a u stanu su ostali supruga i naši sin i ćerka. Ne znam šta se dešavalo, ali kada sam se vratio, zatekao sam horor. Nisu me pustili odmah da uđem jer su gore bile Hitna pomoć i policija. Ne možete da zamislite moj šok kada sam saznao da je moj sin ubo moju suprugu nožem - priča očajni čovek i dodaje:



- Ne znam šta mu je bilo. Nikada se nismo svađali. Živeli smo u miru i slozi. Ćerka je osoba sa invaliditetom, a sin je profesor matematike. Dolazila su mu deca da ih priprema za ispite. Ćerka mi je rekla da nije videla ceo obračun.

Majka stub kuće

Daničin suprug kaže da su mu lekari rekli da je ona imala posekotinu na vratu i da, srećom, arterija nije probijena.



- Mnogo je iskrvarila, krvi je svuda po podu - kaže on i dodaje da je Danica stub kuće.



- Znala je da negoduje ako se ne vodi računa o kući. Od brige bi često postavljala suvišna pitanja, ali to je sve funkcionisalo u miru i slozi. Zašto je ovo Branko uradio i šta ga je nateralo na to, i za mene je misterija koju ću rešiti kada budem razgovarao s njima. Komšije mi kažu da je, pošto je video krvavu majku da je otrčao kod njih i uznemireno molio da zovu hitnu pomoč. Nisu znali zbog čega jer im nije objasnio...Sada nam je najbitnije da supruga bude dobro. Samo da se ona oporavi i da vidim šta će biti s Brankom - priča uplakani čovek.



Sestra Branka S. nije želela da priča o onome što se desilo.



- Ne mogu da razgovaram o tome. Molim da me razumete. Ne znam ni kako će biti mami, niti šta će biti s bratom - rekla je kratko sestra.

Svi zatečeni

Oni su divna porodica



Komšije iz zgrade u kojoj živi porodica šokirane su saznanjem da je Branko S. napao majku.



- To je jedna divna porodica. Oni su 18 godina u tom stanu i čini mi se i kada idu hodnikom, hodaju na prstima da nekog ne uznemire. Branko je izuzetan čovek, natprosečno inteligentan. Odličan matematičar i fizičar. Divni ljudi. Ne mogu da verujem da se tako nešto njima desilo. Ko zna šta mu je u trenutku bilo. Skoro sam siguran da pri zdravoj pameti on to nikada ne bi uradio - rekao nam je komšija i dodao da Branko radi kao profesor matematike u jednoj srednjoj školi u Obrenovcu.



Komšije o profesoru

Miran i povučen čovek



Osumnjičeni Branko S. je jedno vreme radio kao profesor matematike u srednjoj školi na Banovom brdu, odakle je pre nekoliko godina kao tehnološki višak prebačen u obrenovačku školu.



- On je miran i povučen čovek. Uvek je ljubazan i fin, nije ispoljavao agresivnost. U poslednje vreme je delovao pomalo depresivno, ali možda je odavao samo takav utisak u prolazu - kaže komšija.

