NEZAPAMĆEN HOROR U VRANJU: Majka i sin SILUJU, KOLJU I JEDU PSE! Iz dvorišta se čuju jezivi krici, ceo komšiluk u strahu

Majka G. S. i njen sin V. S. (puno ime i prezime poznati redakciji) već nekoliko godina u Vranju seju strah i muče životinje, nedužne ih zlostavljaju, siluju i kolju! Kako saznajemo, porodici je dodeljen staratelj, a reč je o mentalno obolelim osobama. Komšije su nemoćne, a kažu da se iz njihovog dvorišta često čuju jezivi krici!



Ove tvrdnje i saznanja izneli su za Kurir Tanja Lakićević, predsednica udruženja Borba za život, i Pavle Bihali, izvršni direktor Fondacije pokreta Levijatan. Lakićevićeva je pre dve nedelje iz njihovog dvorišta spasla jednu kuju, a preliminarni veterinarski nalaz ukazuje da je ona silovana, ali kako bi se to potvrdilo, čekaju se rezultati dodatnih analiza.

- Oni dugi niz godina zlostavljaju pse, lično sam ih više puta prijavljivala i policiji i centru za socijalni rad, ali je, nažalost, reakcija izostala. Često sam u kontejneru kod njihove kuće pronalazila leševe životinja, to je strašno, iz dvorišta njihovog doma često se čuju jauci i krici životinja. Oni su mentalno poremećeni, nisam uspela da se izborim da oni odu na bolničko lečenje zato što imaju staratelja - priča Lakićevićeva.

Spasao štene DERU PSE, A SVI ĆUTE

M. S. iz Vranja kaže za Kurir da je više puta imao problema s pomenutom porodicom, a da je pre nekoliko dana uhvatio sina V. S. kako na groblje nosi štence u džaku. - Video sam ga na groblju i čuo sam neko cvilenje. Kada sam mu prišao, video sam da je zavezao taj džak u čvor. Oteo sam mu ga, otvorio i tu je bilo jadno štene. Godinama uzimaju pse i štenca sa ulice i zlostavljaju ih. Prijavljivao sam i policiji i raznim inspekcijama, ali ništa. Jedan momak koji živi u njihovoj ulici mi se javio i rekao da oni deru i kolju pse, da to svi znaju, ali ćute - kaže naš sagovornik.



Strah



Ona dodaje da komšije imaju problema s pomenutom porodicom, kao i da svi znaju za njihove monstruozne radnje.

- Ne znam zašto svi ćute, ali verujem da je strah u pitanju. Bila sam sigurna u to da te pse koje uzimaju i skupljaju sa ulice siluju, ali sada su se pojavili i navodi nekih komšija da čak te pse kolju i jedu. Njihovim monstruoznim radnjama mora da se stane na put! Trenutno imaju dva psa, ali ko zna šta drže u podrumu. Pre nekog vremena spasla sam nekoliko štenaca iz dvorišta, kada su me gađali i vikali na mene - tvrdi naša sagovornica.



Prijave o ovoj porodici i njihovim gnusnim radnjama dobio je i Levijatan, koji ovim putem apeluje na policiju da ispita sve navode.



Sve će se saznati



- Ovo je toliko gnusno da ne znamo s koje strane da priđemo problemu, a da ne ispadnemo neozbiljni. Dobili smo informacije da njih dvoje siluju, muče i kolju te pse. Konkretan snimak samog zlostavljanja ili nekog drugog čina nemamo, ali radimo na detaljnom istraživanju prijava koje smo dobili od ljudi - kaže Bihali za Kurir.



On dodaje da su majka i sin pre dva dana uzeli još jednog psa s ulice.

- Sigurno da ovde ima nešto devijantno, tu nema dileme, samo je pitanje do kog nivoa to ide. Definitivno da postoji nešto čim su ih ljudi prijavljivali. Saznaćemo do koje mere sve to ide - zaključuje Bihali.



Pitanja o ovim navodima uputili smo Ministarstvu unutrašnjih poslova i centru za socijalni rad, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor.

KAZNE U SRBIJI

Zakon o dobrobiti životinja prepoznaje i sankcioniše seksualno nasilje kao zlostavljanje životinja

Novčana kazna za zlostavljanje životinja od 100.000 do milion dinara za pravna lica

Novčana kazna za zlostavljanje životinja od 5.000 do 50.000 dinara za fizičko lice

Kazna zatvora do godinu dana za zlostavljanje jedne životinje, a do tri godine zatvora za zlostavljanje više životinja

