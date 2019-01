MONSTRUM IZ KOSJERIĆA ŠOKIRAO NA SUĐENJU: Bio sam pijan kad sam zaklao ženu, probudio sam se krvav i shvatio šta sam uradio!

Ivan Radovanović (36), koji je optužen da je ubio bivšu nevenčanu suprugu Jelenu Grbić (38), rekao da se ne seća zločina i da je tek sutradan shvatio šta je uradio

Kriv sam, kajem se! Otišao sam kod bivše supruge da razjasnimo zbog čega me je prijavila policiji, a tek sutradan, kad sam se probudio krvav i kad sam video nož, shvatio sam šta sam uradio.

Ovako je u ponedeljak pred Višim sudom u Užicu počeo svoju odbranu Ivan Radovanović (36) iz Kosjerića, optužen da je u noći između 6. i 7. maja prošle godine sa dva uboda nožem ubio bivšu nevenčanu suprugu Jelenu Grbić (38).

Bukagije i lanci

Radovanović je u užički sud, u pratnji stražara, doveden iz pritvora sa bukagijama na nogama i lisicama na rukama. Na početku suđenja za teško ubistvo optuženi je rekao da se seća detalja uoči ubistva, ali ne i trenutka kada je iskasapio Jelenu, s kojom ima sina, a kao razlog delimične amnezije naveo je to što je u trenutku zločina bio pijan.

- Ceo dan sam bio kod jednog prijatelja na slavi i pio. Popio sam četiri rakije i između 10 i 15 piva, a oko 23 sata sam krenuo kući. Na slavi sam nekoliko puta telefonom pričao s Jelenom i razgovori su bili korektni. Međutim, kad sam krenuo, pozvali su me iz policije i rekli mi da me je Jelena prijavila zbog pretnji. Umesto kući, otišao sam kod nje da razjasnimo zbog čega me je prijavila. Tek sutradan, kad sam se probudio krvav i video nož, shvatio sam šta sam uradio - rekao je Radovanović u sudu.

Razvalio vrata

On je optužen da je kobne noći razvalio vrata žrtvine kuće, tukao je pesnicama i šamarao je, a potom je usmrtio kuhinjskim nožem - jednom joj je zario oštricu u grudi, drugi put u vrat. Svedoci su bili Jelenini sinovi iz prvog braka Dejan (18) i Darko (14), kao i četvorogodišnji Davor, koga je rodila sa optuženim Ivanom. Ubica je posle zločina otišao na tavan jedne šupe u komšiluku, gde se skrivao nekoliko sati, dok ga policija nije našla i uhapsila.

Na jučerašnjem suđenju svedočio je i Jelenin najstariji sin Dejan. On je ostao pri iskazu datom u istrazi. Ispričao je da je Radovanović provalio u njihovu kuću i nožem mu ubio majku. Dejan je rekao da je posle ubadanja otrčao u dom zdravlja po lekarsku pomoć.

Svedočili i veštaci

- Kad sam otišao, majka je ležala na podu, a kad sam se vratio, bila je u mom krevetu - rekao je mladić, koji je, po sopstvenom zahtevu, svedočio bez prisustva optuženog Radovanovića, koji je tokom njegovog svedočenja bio van sudnice.

Juče je saslušan i dr Veselin Pečenica, veštak specijalne zatvorske bolnice u Beogradu, specijalista forenzičke medicine. On nije mogao da se izjasni o stepenu alkoholisanosti Ivana Radovanovića, s obzirom na to da mu krv nije uzeta na vreme. Dr Pečenica je ipak izneo zaključak komisije veštaka da je Radovanović bio u stanju jednostavne alkoholne opijenosti.

Kao svedoci u sudnici pojavili su se i Predrag Tomić, kod koga je Radovanović uoči zločina bio na slavi, i Jelenin prvi komšija Grozdimir Obradović, u čijoj šupi je sutradan pronađen i uhapšen ubica.

Smrtonosna rana SEČIVO JOJ PROŠLO CELOM DUŽINOM KROZ GRUDI Dr Đorđe Alimpijević, veštak sudske medicine, kazao je da su ubodne rane Jeleni Grbić nanete jakim zamasima. - Sečivo dugo 12,5 centimetara celom svojom dužinom prošlo je kroz Jelenine grudi. Druga ubodna rana, u vrat, bila je duboka 10,5 centimetara - rekao je dr Alimpijević.

