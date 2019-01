TUGA U NIŠU! Goranu izgorelo lice, majka mu stradala u požaru! Komšije: Čuli smo da neko grebe po vratima! HOROR DETALJI PAKLENOG POŽARA! (VIDEO)

Vatrena stihija usmrtila je bolesnu i nepokretnu staricu Veru Ilić (76) iz Niša, a lekari se bore za život njenog sina Gorana kome je u požaru na poslednjem spratu u Ulici Milana Rakića 1/a izgorelo lice, povređene su mu ruke, a i pluća su mu u trenutku spasavanja bila puna dima.



Požar se dogodio oko 5.30 u stanu Ilićevih u nadgrađenom potkrovlju u ovoj zgradi, ali se još ne zna uzrok koji će biti otkriven posle istrage. Komšije nagađaju da je kišnica ušla u elektroinstalacije, a spominje se i neka plinska bočica od čijeg plamena je takođe moglo da dođe do vatre.



Danijel Dašić, jedan od komšija kaže da je neki momak, kako je on nazvao, neznanom junaku, alarmirao celu zgradu.

- Mlađi momak se verovatno vraćao iz grada i kada je ugledao kako se dimi zgrada, počeo je da udara po inetrfonima i budi ljude. On je i pozvao vatrogasce i Hitnu pomoć. Zgrada je nadgrađena 2006. godine i već jedno 12 do 13 godina smo komšije. Oni su fini ljudi, teškog imovinskog stanja, ono što bi se reklo "gubitnici tranzicije". On dečko radi u "Medijani"(gradska čistoća) i snalazi se za život - ispričao je komšija Dašić.

Jedan drugi komšija iz zgrade nam svedoči da je čuo zapomaganje psa iz njihovog stana.



- Čuo sam grebanje šapama po vratima. Majka i sin su verovatno do tada bili u nesvesti od dima. Nisam ni slutio da je došlo do požara, a onda se začulo neko pucketanje i tada su interfoni počeli da "grme". To je verovatno bio taj momak koji nas je alarmirao. Ubrzo smo se svi sjurili niz stepenice i vatrogasci su brzo došli.

Tragična sudbina pogodila je baka Veru kada joj je pre pet ili šest godina izgubila ćerku. Od tada je bila nepokretna, a bolovala je od Parkinsonove bolesti.

Goran Ilić Čoni je dobio nadimak po ocu, legendi niškog fudbalskog kluba "Palilulac" i omiljen je u kraju. Za neki dinar ume komšijama da prošeta psa, kubi bakaluk, pomogne nešto u domaćinstvu. Imao je, kako nam navode neki, peh sa bivšom devojkom kojoj je bio žirant tako da je dugo otplaćivao kredit.



- Pacijent nakon prijema u UC Kc Niš, prebačen u intenzivnu negu Klinike za anesteziju, sa teškim opkotinama lica i oštećenjem disajnih puteva zbig udisanja dima i gareži. Lekari specijalisti su ga hitno aspirirali, intubirali i priključen je na aparat za veštačku ventilaciju i neposredno je životno ugrožen. Lekari budno prate njegovo stanje, rečeno nam je u niškom Kliničkom centru.



Bratislav Vučković, nekadašnji direktor "Medijane" kaže da je Goran sjajan i radan momak.

- On se zaposlio dok sam ja bio direktor. To je jedna dobra niška porodica. Stari Palilulci, vaspitani i dobri ljudi. Stalno sam na vezi sa lekarima, nadam se da će da se izvuče. Mene su lično oduševile njegove pesme. Zaista su iz srca napisane - kaže Vučković.



Goran je i poznat u krqaju po tome što piše pesme i na društvenoj mreži You tube ima nekolicinu reperskih pesama koje se tiču društvene situacije u Nišu.

