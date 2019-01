OTAC MALOG RADENKA ŠOKIRAN NOVIM OBRTOM: Došao sam na ročište zbog smrti sina, tamo drugi sudija! Mislili smo da smo došli do kraja, ovo nema smisla!

Nastavak suđenja u slučaju smrti osmogodišnjeg dečaka Radenka Nikodinovića, iz lozničkog sela Kozjak, zakazan za danas (22.1) u šabačkom Osnovnom sudu nije održan, pošto je promenjen sudija. Kako je potvrđeno u ovom sudu, dosadašnji sudija Mirjana Pajtić prešla je u Viši sud i sve njene predmete u rad, uključujući i ovaj, dobila je sudija Osnovnog suda u Šapcu Tatjana Ilić.



Prema rečima dečakovog oca Milana, ni on ni njegov advokat nisu znali da će se ovo dogoditi kada su stigli u sud i posle današnjeg odlaganja ročišta ostao je ’’zatečen i šokiran’’.

- Sudija Pajtić nas jeste na prošlom ročištu obavestila da ide u Viši sud, ali da će ostati da završi ovaj predmet, i bila je voljna da to učini, tako da sam potpuno zatečen ovim obrtom. Došao sam na ročište kad tamo drugi sudija. Ona žena nije imala dovoljno vremena da se detaljno, potpuno upozna sa predmetom tako da ročište nije održano, a novo je zakazala za 18. februar. Nije ona ništa kriva, verujem da je dobar sudija, ali strepim šta ako se sada sve vrati na početak, onda smo do sada bezveze išli na sud. Ovo je strašno, mislim da se došlo do pred kraja suđenja, da je ostalo još nekoliko ročišta, da se danas sasluša nekoliko svedoka i naredni put veštaci iz Novoga Sada, a sad sve ovo, ovakav obrt. Mnogo sam se iznervirao, pa u pitanju je dete, ne neka lopovija, umesto država da stane iza slučaja da se što pre okonča možda ćemo sve ispočetka. Ogorčen sam, ovo stvarno nema smisla - rekao je ogorčeno posle suđenja otac pokojnog Radenka za Kurir.



Prvo ročište u predmetu protiv tri optužena lekara u slučaju smrti osmogodišnjeg Radenka, održano je 29. juna prošle godine u šabačkom Osnovnom sudu, a onda je zbog sezone godišnjih odmora nastavak, odnosno saslušavanje svedoka zakazano za septembar i do danas je održano nekoliko ročišta.

Podsetimo, optužni predlog protiv ortopeda iz Opšte bolnice Loznica i dvojice doktora sa Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta ’’Dr Vukan Čupić’’ u Novom Beogradu podnelo je 23. februara 2018. godine lozničko Osnovno javno tužilaštvo i predložilo da se optuženima izrekne kazna zatvora u trajanju od najmanje pet godina. Tužilaštvo trojici optuženih lekara stavlja na teret da su izvršili po jedno krivično delo, teška dela protiv zdravlja ljudi. Njima se stavlja na teret da su u periodu od 2. do 8. oktobra 2016. u Loznici i Beogradu, u uračunljivom stanju, pružili lekarsku pomoć povređenom maloletnom, sada pokojnom Radenku, i da su, iz nehata, primenili očigledno nepodoban način lečenja i time prouzrokovali pogoršanje zdravstvenog stanja deteta usled čega je 8. oktobra 2016, nastupila dečakova smrt u Institutu za majku i dete.

Inače, pošto je troje sudija Osnovnog suda u Loznici koji postupaju u krivičnoj materiji tražilo izuzeće u ovom sudu nije imao ko da sudi u slučaju dečakove smrti pa je suđenje počelo tek kada je Apelacioni sud u Novom Sadu ’’kao stvarno i mesno nadležan sud’’ odredio Osnovni sud u Šapcu.

T.Ilić

