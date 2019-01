LOMIO SAM LED DA DOĐEM DO ZAROBLJENIH, I SAM SAM PROPAO KROZ VODU! Milan je spasio čoveka sigurne smrti u ledenom jezeru, a sada otkriva DETALJE DRAME!

Milan Pavković, ronilac i komandir za spasavanje pod vodom u Centru za civilnu zaštitu u Subotici, prepričao je dramu koja se pre nekoliko dana odigrala na Palićkom jezeru, kada je jedriličar Dejan Grubišić (40) propao kroz led na sredini jezera.

akcija trajala satima foto: Carina



Pavković kaže da se situacija dodatno zakomplikovala kada su se među ledom zaglavili i vatrogasci-spasioci, koji su ribarskim čamcima krenuli ka Grubišiću da bi ga izvukli na obalu.

Čamac počeo da tone

- Građani su obavestili policiju da je jedriličar upao u jezero, a policija je pozvala vatrogasce, koji su brzo stigli i alaskim čamcem krenuli u akciju. Stigli su nekako do čoveka na sredini jezera. Međutim, kada su ga njih dvojica uvukla u čamac, on je zbog težine počeo da tone i ostao je blokiran ledom, tako da nije bilo šanse da se vrate na obalu. Tada je druga ekipa vatrogasaca krenula da pomogne, ali su se i oni suočili s istim problemom - kaže Pavković, koji je inače zaposlen kao carinik u Subotici.



On objašnjava da je njegov zadatak bio da pomoću jedrličarske daske dopremi konopac do zarobljenih, da bi ga vezali za čamac i da bi vatrogasci sa obale mogli da ih dovuku na bezbedno.



- Kolega iz ronilačkog kluba "Spartak" i ja smo najpre krenuli s jedne strane, ali smo shvatili da nam je lakše da priđemo iz pravca poluostrva. Povlačenje po ledu pomoću vatrogasne sekire, zbog stanja leda, bilo je izuzetno teško, tako da u jednom momentu nisam imao gde da je zabijem i napravim sebi oslonac.

dugogodišnji ronilac foto: Carina

Na nekih pet do 10 metara, koji su me delili od zarobljenih, debljina leda se toliko promenila da sam i ja propao u vodu, ali sam ipak nekako uspeo da isečem led i pomognem im da čamcem stignu do obale - dodaje on.

Svi smo se trudili

Dok su čekali pomoć, vatrogasci su se u čamcu blokiranom ledom na sve načine trudili da ugreju čoveka koji je dugo bio u vodi.



- Ja sam došao na samom kraju, a glavni deo posla uradili su momci iz vatrogasne jedinice. Samo sam pomogao da se sve završi kako treba - skroman je Pavković.

- Svaka čast momcima iz vatrogasne jedinice, jer su se snašli da, dok su bili zarobljeni u čamcu na sredini jezera, unesrećenom daju jaknu i tako mu pomognu da se zagreje, da se ne bi smrzao - istakao je sagovornik.

Imao sreće

Grubišić izašao iz bolnice

Dejan Grubišić, koji je skoro tri sata proveo u lednoj vodi dok je čekao da ga neko izvuče na obalu, napravio je lošu procenu i 17. januara se daskom za jedrenje uputio preko zaleđenog jezera. Na nekim mestima led je bio izuzteno tanak i u jednom trenutku je pukao pod njegovim nogama. Nakon spasavanja, Dejan je bio u subotičkoj bolnici, a lekarsku pomoć zatražila su i dvojica vatrogasaca.

- Grubišić je već napustio bolnicu. Osim promrzlina, nije imao drugih zdravstvenih problema. Imao je ogromnu sreću - rekao je rođak i dodao da je Dejan po izlasku iz bolnice otišao u inostranstvo, gde je zaposlen kao električar. N. H.

(Kurir.rs/ Jelena Ivić/ Foto: Carina)

Kurir

Autor: Kurir