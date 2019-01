NOVI ŠOK RODITELJA BRUTALNO UBIJENE DRAGANE ĆIRIĆ (18): Stigao im poziv od policije, a onda su shvatili da iza svega stoji MONSTRUM!

Dragiša Ćirić, očuh brutalno ubijene Dragane Ćirić (18) iz sela Salaš kod Zaječara, za čije ubistvo je na 40 godina robije osuđen Čedomir Đurić (70) iz istog sela, kaže da ubica ne prestaje da uznemirava njegovu porodicu.



Đurić, koji je pre manje od mesec dana porodici svoje žrtve poslao pismo iz zatvora, u kome je tvrdio da on nije ubio Draganu, sada je otišao korak dalje. Kako tvrdi Dragiša Ćirić, osuđenik je nedavno poslao pismo i policiji.

foto: Privatna arhiva

Bio u policiji

- Monstrum je iz zatvora u Padinskoj skeli pisao policijskim inspektorima i prijavio im da ja proizvodim marihuanu i da onda tu drogu preko drugog čoveka transportujem u Beograd?! Zbog toga sam juče bio pozvan u policijsku stanicu, da zajedno sa suprugom Ljiljanom dam izjavu. Iživljavanju tog zlotovora, koji se u zatvoru ponaša kao da je na godišnjem odmoru, nema kraja - rekao je vidno uznemireni Ćirić.



Kako kaže, pored sve muke koja je zadesila njegovu supruga i njega, morao je i da dokazuje da nije narko-diler.



- Otišao sam u policiju, šta sam drugo mogao. Dao sam izjavu. Inspektor je bio ljubazan, ali sve je to za mene i moju ženu maltretiranje. Inspektoru sam ispričao da nas taj čovek neprestano uznemirava, iako je u zatvoru. Policajci su me pitali da li se osećam bezbedno i rekao sam im da od mog mirnog sna nema ništa zbog tog čoveka, koji je očigledno spreman na sve. Rekao sam im da spavam sa sekirom ispod jastuka, jer se plašim da bi Đurić mogao da pošalje nekoga ko će za male pare da mi uradi svašta - kaže Ćirić i moli nadležne da ga zaštitite od ubice svog deteta.

Vraćali poštu

Kako kaže, Đurić im je posle prvog pisma poslao još jedno, ali njega nisu želeli da otvore, već su ga vratili.



- Šalje preporučena pisma i poštar mora da mi lično uruči. Objasnio sam mu da ne želim da primam poštu od njega. Mislio sam da sam rešio tako problem, međutim, prevario sam se. Poslao je pismo i policiji i sada se pitam šta će dalje da uradi kako bi nam i ovo malo duše uzeo - priča Dragiša.



Podsetimo, Čedomir Đurić je 11. decembra 2014. brutalno ubio Draganu Ćirić. On je devojku prvo pretukao u svom automobilu i davio ju je. Dok je još bila živa, sipao joj je kiselinu u usta, a potom ju je bacio u jezero u selu Glogovac. Dva dana kasnije Đurić je uhapšen.



- Priznao je da je ubio tinejdžerku jer je bio patološki zaljubljen u nju i da ga je obuzela ljubomora jer nije mogao da se pomiri s tim što ona ima momka. Đurić je 2015. godine osuđen na 40 godina robije - podseća sagovornik.

Buni se zbog odštete



Dragiša Ćirić kaže da je od komšija saznao da ubica i drugim meštanima Salaša šalje pisma.



foto: Privatna Arhiva

- Pisao je i našoj advokatici. Od nje je tražio da mu se omogući da odštetu u iznosu od 900.000 dinara, koju je dužan da nam plati, otplaćuje na rate. Pored toga, pominjao je sina njegove žene, koji navodno radi u Australiji. Napisao je: "Sin moje žene iz Australije bi to platio, obišao bi vas i mnogo bi se zahvalio. Vas bi nagradio, jer je moglo biti gore." Ja ne znam šta znači to? Šta bi moglo da bude gore? Što se mene tiče, to je pretnja i ništa drugo - kaže Ćirić.



Pravda se

Bila mi je kao unuka



Čedomir Đurić je u poslednjem pismu napisao: "Tom detetu nikad nisam pomislio zlo, a kamoli da sam joj ja oduzeo život. Bila je ko moja unuka. Želeo sam joj život i sreću, ali odigralo se šta se odigralo, to je opširna priča za 70 do 80 strana."

(Kurir.rs/Jelena Rafailović)

Kurir

Autor: Kurir