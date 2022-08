VRELE PRINCEZE USIJANOG ASFALTA 90-IH! Najopakiji likovi su drhtali pred njima. ONE SU ZAVELE najopasnije momke Srbije! (FOTO)

ONE SU OBELEŽILE EPOHU

Klanovi, obračuni, pištolji, ali i nemaština, haos i godine koje jedu skakavci. Za devedesete većina kaže, ne vratile se, ali mnogi su uživali i sticali "prvi milion".

Naravno tu su bili i žestoki momci sa beogradskog asfalta. Klanovi, vođe, obračuni... Važili su za gospodare podzemlja.

Na sam pomen njihovog imena ljudi su drhtali. Loši momci bili su glavni. Svojim ilegalnim i mutnim radnjama, punili su novinske stupce. O njima su nekada bile ispisane legende. Govorilo se da im niko ništa ne može.

Sukobljavali su se sa drugim klanovima, ali još žešće sa policijom.

Ipak, koliko su bili žestoki na asfaltu, što se žena tiče, važila je skroz druga priča.

Žustrog pogleda, opasani pištoljima, na poglede dama koje su devedesetih "žarile" i "palile", nisu ostajali ravnodušni. Nekoliko dama koje su bile rame uz rame sa ozloglašenim momcima, obeležile su ovu epohu.

Valentina Lindo

Valentina je važila za jednu od najlepših devojaka devedesetih, a i danas se smatra jednom od najatraktivnijih Beograđanki. Bila je udata za Ljubišu Linda, zvanog Čombe, osuđivanog zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu Milana Zarubice, koja je proizvodila sintetičku drogu.

Bila je u vezi i sa Zoranom Lepim Brankovićem.

foto: Facebook/Legende devedesetih

Kako su prenosili mediji, ona je bila u vezi sa Nikšićaninom Radomirom Baćevićem Bobanom, koji je na njeno ime otvorio jednu od najluksuznijih rent-a-car agencija čije je sedište u centru Beograda.

Baćović važi za vođu nikšićkog kvartaškog klana.

Saša Krajnc

Saša je važila za najveću zavodnicu devedesetih godina. Ceo život provela je u Zemunu. Bila je ljubimica većine žestokih momaka. Giška, Darko Ašanin, Daniel Išljemović, Ljuba Zemunac, samo su neka od imena koji su u njenom životu ostavili dubok trag.

Ljubav njenog života bio je Daniel Išljemović - mlad, brz, uvek naoružan i ekstremno opasan. Svojevremno je izjavljivala da su od Daniela na ulici zazirali, ali da je u kući bio apsolutno divan.

foto: Facebook/Legende devedesetih

Ipak, i pored smrti supruga, za kojim je kako i sama kaže ostala rupa u srcu, i ekipe momaka kojima je bila sve, da može da vrati vreme, ponovo bi sve isto uradila.

Saša se u to vreme zabavljala i sa Vukotićem, a oboje su se družili sa Darkom Ašaninom i Slavkom Mijovićem i često su bili ili u Arkanovoj poslastičarnici ili kod Mije u Paladijumu. To su bila dva mesta koja su smatrana "crnogorskim ambasadama" u Beogradu, gde su se žestoki momci okupljali i nekad kockali.

- Moji žestoki prijatelji su imali svako svoju sferu rada. Dok se nisu sudarali, to je bilo dobro. Arkan je bio neki vrh svega kod nas, po organizaciji i novcu. Ne mogu da kažem da su posle njega bili Ašanin i Mijović jer nisu radili iste poslove. Arkan je bio miran i povučen čovek, nije voleo da izlazi sa nama. Bio je veliki šmeker koji se nije mnogo isticao. Imao je smešnih upadica, kao što je bila ona kad smo Vesko, Darko, Slavko i još nekoliko nas došli rano kod njega u poslastičarnicu. Sedeli smo i jeli žito. Kada nas je video, rekao je: 'Gde ste noćobdije? Šta je, jedete žito? Da li je to neki parastos ovde?', na šta smo svi počeli da se smejemo - rekla je Saša jednom prilikom.

foto: Facebook/Legende devedesetih

Bila je zaljubljena i u Đorđa Božovića.

- I pored grube spoljašnjosti, njegova dva metra, sto dvadeset kilograma i ogromnih šaka, on je bio nenormalno nežan - pravi Robin Hud koji štiti nemoćne.

Gišku je slučajno upoznala, u Arkanovoj poslastičarnici. Sedela je sa bratom i nekim društvom, kada je ušao kako ona kaže nenormalno lep, šarmantan muškarac, na koga je „odlepila istog momenta“. Zamolio je njenog brata da dozvoli da izađu na piće (bio je poznat po dobrim manirima), ali je kasnije saznao da se zabavljala sa jednim od momaka iz istog društva, tako da su ostali samo jako dobri prijatelji.

Danas Saša, svoje drage momke obilazi na grobljima.

Maja Luković

Milorad Ulemek Legija i njegova prva supruga, Maja Luković, važili su za najlepši par tog doba.

Maja Luković rođena je u Kanadi, gde se preselila nakon kraha njenog braka sa Legijom. Ona je inače glumica, a glumom se bavila u srpskom pozorištu u Torontu, gde je glumila u predstavi "Mi čekamo bebu". Sa Ulemekom je u braku bila pet godina, a sa njim je, navodno, išla i na ratište. Sa Legijom ima i kćerku, Nikoliju.

Goca Božinovska

Poznanstvo sa Zoranom Šijanom, žestokim momkom iz Surčina, posle samo jedne noći je preraslo u ljubav za ceo život.

Goca je svojevremeno govorila:

- Zoran je bio jaka ličnost, pravi muškarac kakvog bi svaka žena poželela. Imao je svoj stav i mišljenje. Nije zahtevao da mi to poštujemo, ali je ipak njegova bila poslednja. Naša deca su vaspitavana da je tata autoritet iako nikada nije na njih ni ton povisio, a kamoli da ih je udario. Zoran i ja smo se zabavljali dva dana. Jednu noć smo proveli zajedno, a sledeće me je zaprosio.

Ona je govorila da joj je Zoran pričao sve i da im je sto puta dolazila i policija kući, ali da se ona dobro snalazila u tim situacijama.

- Nisam tremaroš, a Zorana sam toliko volela da sam bila spremna na sve. Da mi je dao pištolj i rekao: „Sad, kad ovi uđu, ti pucaj - bez razmišljanja bih to uradila. Zoran je često i svojim drugovima pričao o mojoj hrabrosti i snalažljivosti. Znao je da kaže: „Kad bih rešio da opljačkam banku u Švajcarskoj, nikoga od vas ne bih poveo, samo bi Goca išla sa mnom!"

Goca i njena koleginica i prijateljica Zlata Petrović, bile su deo "ekipe" koja je harala Beogradom devedesetih.

Između ostalog, bile su bliske i sa Giškom, a ova fotografija to najbolje i pokazuje.

Tanja Vuković

Jedna od onih devojaka koje su delovale kao pristojne cure iz komšiluka bila je i Tanja Vuković. Dobra učenica, duge plave kose, devojka s osmehom devojčice zavela je Gorana Vukovića Majmuna, ozloglašenog ubicu Ljubomira Magaša - Ljube Zemunca.

Tanja je važila za skromnu i povučenu devojku i njihova veza je bila šok za sve koji su ih poznavali. Goran je veoma često u društvu pokazivao svoju naklonost prema simpatičnoj plavuši. Obasipao ju je parfemima, firmiranom garderobom, skupim cipelama i zlatnim nakitom. Udajom se Tanja potpuno povukla iz gradskog života. Ubrzo je rodila devojčicu, koja je imala samo nekoliko meseci kad je ostala bez oca.

Sonja Lazetić

Jedina devojka iz kultnog filma Vidomo se u čitulji je Sonja koja je tada imala 15 godina.

- U to vreme sam bila u vezi sa budućim mužem Goranom. Bavila sam se modelingom, izlazila sam na naslovnim stranama časopisa "Student"... Preko modne agencije otišla sam na snimanje reklame za jedan butik. Tu se pojavio čovek sa kamerom i pitao me koju muziku slušam. Ispostavilo se da je to bio režiser Janko Baljak. I tako sam završila u tom filmu - rekla je jednom prilikom za medije.

foto: Printscreen/YT

Bila je u braku sa Goranom Marićem Maretom koji je ubijen 2009.

Sonja je danas udata za bivšeg fudbalera Nikolu Lazetića.

Ove dame pratile su "opasne momke sa BG asfalta", ali danas je mnogima od njih ostala samo uspomena.

(Kurir.rs)