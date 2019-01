ADVOKAT VLASNIKA DELTA HOLDINGA: Mišković nije pomagao sinu da utaji porez!

Branilac Miroslava Miškovića, advokat Zdenko Tomanović, zatražio je juče od veća Specijalnog suda da vlasnika "Delta holdinga" oslobodi optužbi za pomaganje sinu Marku u utaji poreza. On je podsetio da je Mišković u svojoj odbrani objasnio da se on u poreze ne razume, da se njima ne bavi i da to rade poreski saradnici.



- Centralno pitanje je da li ste za sve ove godine bar jednom čuli od tužioca "evo vam dokaz protiv Miroslava Miškovića, evo dokaza da je znao da postoji poreska obaveza i da je dao savet sinu u nameri da bude utajen porez"? Niste, nijednom za sve ove godine. Tužilac se nije bavio dokazivanjem, u desetinama hiljada stranica imena Miroslava Miškovića nema - rekao je Tomanović u završnoj reči.

foto: Marina Lopičić



Advokat vlasnika "Delta holdinga" naveo je i da u optužnici nigde ne postoji dokaz da je Miroslav Mišković sinu davao savete u vezi sa tim kako da 2008. utaji porez.



Podsetimo, prvom presudom Mišković je bio osuđen na pet godina zatvora i osam miliona dinara kazne. Tu presudu ukinuo je Apelacioni sud i naložio novo suđenje. Tužilaštvo je u završnoj reči u ponovljenom postupku zatražilo da on bude osuđen na identičnu kaznu kao posle prvog postupka.

(Kurir.rs/J. Spasić/foto Zorana Jeftić, Marina Lopičić)



Kurir

Autor: Kurir