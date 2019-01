ISPOVEST VLASNIKA VRANJSKOG KAFIĆA GAJBA KOGA JE OSUDILA CELA SRBIJA: Nisam pošao da se svetim, već da sprečim da ne izbodu konobara koga su jurili (KURIR TV)

“Najbitnije u svemu je šta mi radimo iza gimnazije i u parku, to nas niko nije

pitao, kako smo se svi tu našli u istom trenutku. Ta dva napadača nisu žrtve, a tuča se desila, jer smo mi došli da odbranimo mog konobara.

N.J. Da li se mi svetimo, pravimo sačekušu nekome, ili spašavamo čoveka koji

beži, koji je životno ugrožen”, pita se Miša Stojmenović, vlasnik

kafića “Gajba” u kome su 13. januara S. D. i V. V. lomili inventar, divljali i

zaposlenima pretili nožem.

Incident se dogodio u vreme kada kafić nije radio dok je čistila spremačica, a radnici su se su se spremali za prvu smenu.

“Napadači su bili naoružani nožem I to je znao konobar koji je izašao iz

kafića. On je bežao ka parku, zvao mene telefonom. Rekao mi je da ga

jure. U tom trenutku sa drugom D.A. sam krenuo u policiju da vidimo šta se

dešava i zašto su vandali koji maltretiraju zaposlene još u kafiću.

Okrećemo kola kako bi pronašli konobara koji beži od napadača koji su

naoružani nožem. Znajući da napadač nosi nož izlazim iz kola uzimam

letvu sa obližnjeg gradilišta pored same zgrade gimnazije. I onda se

dešava šta se dešava. Neki mediji su preneli da su napadači imali teške

telesne povrede, da su deca. Jedan od njih S.D. ima 27 godina osuđivan

je već povratnik krivičnih dela, drugi V.V. je nosio kapuljaču i mi nismo znali

na koga ćemo da naiđemo u tom trenutku”, navodi Stojmenović.

Stojmenović napominje da mladići koji su se iživljavali nad radnicima kafića

nisu bili gosti kafića već su 13. januara došli u kafić kada on nije radio oko

7 sati ujutru.

“Čistila je spremačica i radnici su se su se spremali za prvu smenu. Sređivali su šank, prali aparate za kafu što se vidi na snimku i nisu posluživali piće. Vandali su sami uzeli piće, sami su se posluživali. Na snimku od 20 minuta i od sat vremena vidi se kako oni spremačicu teraju da pije viskii kako je vređaju. Žena ne pije uopšte, došla je da radi i zaradi platu. Njima piće nije prodavano, niko im ne naplaćuje, vidi se na snimku, slomili su kasu, ulazili u šank, mešali po kasi, da li im je bila namera da uzmu novac ne znam”, navodi Stojmenović i dodaje da je N.J. koga su napadači jurili došao tog jutra na posao da preuzme smenu i nije imao pojma šta se dešava u kafiću.

“Dolazi u kafić u trenutku kada i policija. Na snimku se vidi kako on ulazi iza policije Policija je uzela podatke dečka iz šanka, njegovog kolege I izašla. Jedan od napadača počinje da N.J. fizički maltretira, nogom udara u leđa, rukom u glavu, a onda ga drugi napadač udara stolicom u glavu. Kolega iz šanka ga upozorava da imaju nož I da beži. On je krenuo da beži a napadači za njim. Zvao me je telefonom dok sam vozio prema PU Vranje, govoreći da ga jure I da imaju nož nakon čega se dešava sve ono kod gimnazije. Tuča koja se desila u školskom dvorištu, desila se jer smo mi u stvari došli da odbranimo Nikolu, ništa drugo. Da su napadačii otišli kući ništa od ovoga ne bi bilo”, kaže

Stojmenović I dodaje:

“Niti sam osvetnik niti sam osuđivan, niti je moj drug osuđivan, niti je on

suvlasnik kafića kako prenose neki mediji. On mi je drug iz detinjstva, još iz

vrtića, Pozvao sam ga kad su mi javili iz kafića da neki mladići prave lom,

on je najspremniji kao pripadnik žandarmerije. Prvo što me je pitao da li si

zvao policiju, kažem tri puta samo zvali policiju. I spremačica je zvala, i

devojka koja se nalazila izvan kafića, pozivi su u listingu. Onda krećemo da

vidimo šta se dešava u policiji. Na putu do policije zvoni telefon Nikola me

obaveštava da ga jure nožem I da on beži. I šta je trebalo, da sedim u

kolima i čekam da Nikola pobegne i da se spasi ili da prođe kao dečko koji

je izboden na Zvezdari? Zato smo krenuli da ga nađemo i zaštitimo. Bio je

ugrožen, a nismo znali na kakve ljude ćemo naleteti”, navodi vlasnik

“Gajbe”.

Stojmenović napominje da tog dana kada se desio incident nije niko hteo

da sasluša njihovu stranu. Sa gimnazije je uzet samo deo snimka pa su

predstavljeni kao vandali i nasilnici. Stojmenović kaže da je priznao šta je

uradio pred tužiocem I na koji način se u tuči razračunavao sa onima koji

su mu demolirali kafić i koji su nožem jurili konobara.

“Direktno sam otišao u Tužilaštvo jer niko tog dana nije hteo da sasluša

našu stranu. Oni su uzeli deo snimka sa gimnazije. Postoji duži snimak

gde se vidi kako D. A. pretresa jednog od njih da mu uzme nož, kao i da

oni nakon tuče ustaju, jedan drugog grle i uz smeh napuštaju dvorište. On

je hteo da ih razoruža. Namera D.A. je bila da razoruža napadača, a ne da

ga povredi - priča Stojmenović.

Policija je kako se saznaje uzela podatke šankera kafića. Situacija je bila dramatična, vrata kafića razvaljena stolovi razbacani šank razoren, huligani sede na šanku, kada dolazi policija. Zapretili su šankeru da će da ga izbodu ako progovori pred policijom bilo šta i on se ućutao. Pod pretnjom nožem nije ništa smeo da kaže.

“U kafiću su lomili pretili, spremačica je prestrašena, konobar ima lake

telesne povrede Mi smo samo znali da oni imaju nož. Na snimku se to

vidi, pokazuje ga napadač i njime preti, regaovao sam u afektu želeći da

zaštitim konobara”, navodi Stojmenović.

“Nakon operativnog rada policije u vezi događaja u kafiću “Gajba” (koji je

prethodio tuči na igralištu kod gimnazije) i prikupljanja dokaza, tužilac je

naložio podnošenje krivične prijave protiv S.D. iz Vranja zbog krivičnog

dela nasilničko ponašanje dok je u vezi preduzetih radnji od strane

maloletnog V.V. obavljena konsultacija sa Višim javnim tužilaštvom.

U toku je postupak dokaznih radnji-ispitivanje svedoka", navedeno je u

saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva koje je potpisao portparol Bratislav

Davidović. Istraga u ovom slučaju nije završena i još uvek traje prikupljanje

dokaza.

Kako se saznaje jedan od napadača S.D.. u poslednjih šest meseci

izazvao je više incidenata u Vranju, nosi i nož sa sobom. Prema mišljenju

Vranjanaca dobrih poznavalaca ove problematike očigledno je da i drugi

napadač maloletnik V.V. nije “naivan” maloletnik.

