SVE O MONSTRUMU SA FEJSBUKA: Deluje kao da u glavi čuje muziku, igrao i pevao u ćeliji! Tvrdi da su njega napali! U Požarevcu PRETUKAO ROĐENU MAJKU?!

Neđeljko Đurović (28) iz Požarevca, koji je posle hapšenja navodno priznao da je u nedelju oko šest ujutru iz čista mira kuhinjskim nožem ubio studenta Miloša Mileusnića (24) ispred zgrade u Ulici Dimitrija Tucovića u Beogradu, potpuno je okrenuo priču i pred tužiocem negirao zločin, tvrdeći da ne zna ništa o ubistvu!



Osim što je danas puna dva i po sata pred tužiocem pokušavao da sebe predstavi kao žrtvu, kako naš izvor otkriva, Đurković je bio veseo i nasmejan.



- Đurović je visok i krupan i najpre je pokušao da se odupre policajcima, kojima nije hteo da dozvoli da mu vežu ruke lisicama na leđima. Pokušavao je da se otme, ali čim su ga savladali, postao je veseo, raspoložen i nasmejan - otkriva izvor Kurira.

Kako navodi, dok su ga sprovodili ka kabinetu tužioca, on je čak hodao kao da igra.



- Delovao je kao da u glavi čuje muziku, pa je tako i hodao, odnosno igrao - dodaje on.



Čim je Đurović doveden na saslušanje, rekao je da nije kriv i da nema nikakve veze sa ubistvom Mileusnića.



- Nisam ubio tog momka, nisam kriv i nemam nikakve veze s tim - kazao je navodno.

Pokušao je da objasni da je u noći između subote i nedelje sedeo u stanu i gledao film. Prema verziji koju je izneo pred tužiocem, izašao je iz stana jer je ostao bez cigareta.

- Odjednom me je napala grupa mladića, bez ikakvog razloga. Jedva sam uspeo da im pobegnem - ispričao je navodno on.



Međutim, kako je Kurir pisao, posle hapšenja on je priznao da je bez ikakvog razloga napao Miloša Mileusnića, kog nikada pre tog jutra nije video.



- Bio sam nervozan i ljut, celu noć nisam spavao. Visio sam na Fejsu, Tviteru i ostalim društvenim mrežama i shvatio sam da je moj život bezvredan. Rešio sam da zato nekoga ubijem. Izašao sam na ulicu i izbo mladića koji je slučajno naišao u tom trenutku - ispričao je Đurović policajcima nekoliko sati posle zločina koji je počinio na Zvezdari.

Nesrećni mladić koji je nastradao u trenutku napada se vraćao od devojke u svoj stan.



- Posle saslušanja, tužilaštvo je predložilo da Neđeljko Đurović bude neuropsihijatrijski veštačen kako bi se utvrdilo da li je reč o psihički zdravoj osobi - kaže sagovornik Kurira.

Iako su na društvenim mrežama mnogi poznanici Neđeljka Đurovića, ali i drugi Požarevljani, pisali da su ostali u šoku zbog zločina koji je počinio „jer je fin i nenasilan mladić“, Kurir je došao do informacije da je on ipak dobro poznat istražnim organima u tom gradu.

Branilac Neđeljka Đurovića, advokat Jovan Stanojević rekao je za Kurir da njegov branjenik nije počinio zločin.



- Moj branjenik nije priznao ubistvo. Rekao je da je izašao da prošeta i da kupi cigarete. Tog mladića ne poznaje i nikad ga nije video. Rekao je da nije bio u toj ulici. S druge strane, nije predočen nijedan dokaz da je on izvršio delo. Postoji druga grupa dokaza, do kojih je policija došla na nedozvoljeni način i ja sam tražio da budu izdvojeni iz spisa. Sve ostalo što je nama predočeno kao validno ne ukazuje na to da je on ubio tog mladića - rekao je advokat Stanojević.

On se osvrnuo i na navodno Đurovićevo priznanje zločina u policiji od pre tri dana, navodeći da je svaka izjava okrivljenog koja se uzima bez prisustva advokata nevažeća.