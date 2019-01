OTAC UBICE SA ZVEZDARE NASRNUO NA INSPEKTORA! Sin mu dobio zabranu prilaska majci jer ju je brutalno tukao, ali i Bojica je imao NASILNIČKE ISPADE!

I Bojica Đurović, otac Neđeljka Đurovića (28), Požarevljanina koji se sumnjiči da je u nedelju ujutru na smrt izbo Miloša Mileusnića ispred stambene zgrade u Beogradu, od ranije je poznat policiji po nasilničkom ponašanju i prebijanju svojih sugrađana, iako je sebe i svoju porodicu pokušao da predstavi u potpuno drugačijem svetlu.

Otac Neđeljka Đurovića razgovarao je sa medijima neposredno nakon zločina koji se dogodio u Beogradu, pokušavajući da opravda sina i objasni da nije nasilnik, ne voli oružje i da ne zna šta ga spopalo pa je nasrnuo na Milesnuća.

Bojica je pak u žižu javnosti dospeo krajem 2010. godine, kada se potukao ispred tržnog centra u Požarevcu. On je tada nasrnuo na inspektora rada Gorana Sretenovića, nanevši mu pritom povrede glave, pisao je tada portal Danas.

Tuča je izbila kada je Neđeljkov otac, Bojica, došao ispred službenih prostorija SDPS, gde je boravio inspektor rada koji je prethodno kontrolisao rad studentske zadruge čiji je Bojica vlasnik.

Najpre je verbalno vređao Sretenovića, a potom su obojica izašli ispred kancelarije i tada je Bojica nasrnuo na njega udarivši ga u glavu.

- Verbalno me je napao, konkretno zbog toga što sam postupao po prijavi jednog invalida rada, koji je preko njegove zadruge radio u "Standardu", da mu nije dve godine uplatio radni staž. Zbog njegovog nedoličnog ponašanja ja sam ustao i izveo ga napolje. Čim smo izašli iz prostorije on se odjednom okrenuo i svom snagom me udario u glavu. Od siline udarca pao sam sav krvav na asfalt - ispričao je reporterima Danasa tada napadnuti inspektor, dodajući da je jedan udarac prerastao u šutiranje i pesničenje.

Međutim, nasilnička karijera ovog čoveka počela je nešto ranije. Prema nepotvrđenim informacijama, Bojica je prethodno napadao više ljudi, mahom iz svog grada, i to iz različitih razloga.

Bojica je ranije došao u sukob sa još jednim inspektorom rada, Pantelijom Miladinovićem, kog je takođe prebio. Zbog toga je osuđen na šest meseci, uslovno na godinu dana i novčanu kaznu. Na meti Neđeljkovog oca našao se i Slobodan Čudimirović, ugledni požarevački hirurg, koji je od Bojice dobio batine, zbog čega je, takođe, bio osuđen, pisao je tada portal Danas.

Jedna od poslednjih informacija objavljenih u slučaju jezivog ubistva koje se dogodilo u nedelju ujutru i ta da je Neđeljko imao zabranu prilaska svojoj rođenoj majci, zato što ju je pretukao.

Mladić je zadobio prijavu i kada je uhvaćen sa džointom, a stanovnici njegovog rodnog grada kažu da je jedno vreme imao problema sa narkoticima i da je bio problematičan i često ulazio u sukobe.

Bojica je rekao da je svog sina poslednji put video u petak i da je inače radio u firmi "rekreacija i ozelenjavanje" u Kostolcu, a u Beograd, gde je imao stan, dolazio je samo vikendom.

- Nije mi izgledao kao da je sve u redu s njim. Bio je arogantan, kakav inače nije po prirodi. Pričao je da će dati otkaz. Posumnjao sam da je uzeo neku drogu jer to nije bio on - navodi Đurović i dodaje da želi da se otkrije šta je njegov sin uzimao, jer "očigledno nije bio pri zdravoj pameti".

Na pitanje da li je Neđeljko ranije imao problema sa narkoticima, odgovara:

- Nije imao. Kao i sva deca uzimao je travu - rekao je on.

Podsetimo, Neđeljko Đurović uhapšen je u ponedeljak pod sumnjom da je u nedelju rano ujutru ispred zgrade u Ulici Dimitrija Tucovića kuhinjskim nožem nasmrt izbo studenta Miloša Mileusnića (24). Nakon hapšenja Đurović je priznao ubistvo, međutim 24 sata kasnije na saslušanju kod tužioca sve je porekao i tvrdio da nije ni bio u blizini mesta ubistva.

Iako je njegov otac u intervjuu za medije rekao da Neđeljko nikada nije voleo oružje, fotografije na Fejsbuk profilu ovog mladića govore drugačije. On je objavljivao fotografiju sa drugom na kojoj u jednoj ruci drži pušku, a u drugoj nož.

Prema nezvaničnim informacijama, nakon što je nasmrt izbo Mileusnića, krenuo je ka Pošti u koju je pokušao da uđe i potukao se sa obezbeđenjem. Policija ga je privela i pustila. Nekoliko sati kasnije policajci su povezali Neđeljka za ubistvom studenta i uhapsili ga, a on je sve priznao... pa porekao.

- Rekao je da je u nedelju ujutru, kao i svako jutro otišao da kupi cigarete i vratio se kući. Nakon toga navodno se prošetao, kako je rekao oko 20 minuta. Nakon toga je rekao da je otišao da se vidi sa drugom, a onda je oko 16 sati uhapšen - objašnjava izvor "Blica" iz istrage.

