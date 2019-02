IZBO GA NOŽEM U DVORIŠTU PORODIČNE KUĆE: Tutincu 12 godina zatvora za ubistvo oca

NOVI PAZAR - Damir Tiganj (19) iz sela Pope kod Tutina osuđen je danas u Višem sudu u Novom Pazaru na 12 godina zatvora zbog toga što je u januaru prošle godine u dvorištu porodične kuće nožem ubio oca Sabra (45).

Po informacijama koje su tada bile dostupne, Sabro je nekoliko minuta pred tragediju, u dvorištu kuće pokušao konjem da pregazi suprugu Zehru, Damirovu majku.

Damir je to video, najpre je došlo do svađe sa ocem, a onda je sin utrčao u kuću, dohvatio nož, istrčao napolje gde je došlo do tuče sa ocem tokom koje je Damir Sabru prerezao grkljan.

Damir je uhapšen ubrzo, nađen je kod tetke u jednom obližnjem selu a kod njega je nađen i pištolj.

Komšije su ispričali da je otac Sabro godinama maltretirao porodicu, da se kod Damira nakupilo dosta besa.

