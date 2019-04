NAJPOTRESNIJI DETALJ SMRTI VERENIKA IZ BRODAREVA! OTAC JE STAJAO U KOLONI ZBOG UDESA: Nije ni slutio da je tamo mrtva ležala njegova mezimica! Od šoka PRESTAO DA GOVORI

Verenici Alen Kučević (24) iz Prijepolja i Medina Bjelak (22) iz Brodareva stradali su u nedelju popodne u saobraćajci, nakon što je na njih naleteo policijski automobil.

Verili su u decembru prošle godine, za avgust bila planirana velika svadba u Prijepolju, pripreme bile uveliko u toku, kako je već pisao Kurir.

Kako su nam preneli rođaci stradalih verenika, odlučeno je da ih sahrane zajedno jer su bili vereni, voleli su se i zajedno su i stradali.

Kobnog dana, u nedelju popodne išli su da gledaju stan u koji su planirali da se presele, udes se dogodio pri povratku. Porodica stradale Medine živi u Nemačkoj već 20 godina, dok je Alen otišao da radi u Nemačku pre četiri - pet godina.

Porodica još ne dolazi sebi od šoka.

Medinin otac, koji se tog tragičnog dana sticajem okolnosti našao na istom putu i upao u kolonu koja je nastala zbog uviđaja, ni ne sluteći da je nekoliko stotina metara ispred njegova mezimica počiva nasred puta, potpuno je izgubio moć govora.

Ni Alenovi roditelji ne mogu da se pomire sa sudbinom.

- Alenova majka i dalje misli da to nije istina, niko od nas ne može da se pomiri sa tragedijom. Najgore je što nikada nismo ni pomišljali da će se to njemu destiti, nije divljao za volanom, uvek je bio savestan vozač. Tog dana, on je krenuo da pretiče i to jeste njegova greška. Ali tokom preticanja, automobil ispred kog je trebalo da se uključi u svoju traku nije usporio i propustio ga, već je ubrzao, zakačio u zadnji deo Alenovog auta - prepričava rođaka Rijalda dodajući da je trebalo da doputuju u Srbiju 17. aprila i da su već kupili karte.

