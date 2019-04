ADVOKAT PORODICE ĆURUVIJA O PRESUDI ZA UBISTVO NOVINARA: Očekivali su maksimalnu zakonsku kaznu

Advokat Slobodan Ružić, punomoćnik porodice Slavka Ćuruvije, izjavio je danas da je očigledno da je sud smatrao da nije imao dovoljno dokaza za to da je Miroslav Kurak pucao na novinara Ćuruviju i da je zbog toga promenio izreku optužnice po kojoj je taj operativac Državne bezbednosti označen kao neposredni izvršilac ubistva.



"Promenjena je uloga Miroslava Kuraka. On je označen kao jedan od saizvršilaca ali više ne kao lice koje je pucalo u Slavka Ćuruviju. Pošto je Ćuruvija nesporno ubijen iz vatrenog oružja, naravno da je moralo biti uvedeno NN lice", rekao je Ružić novinarima ispred Specijalnog suda nakon izricanja presude za ubistvo Ćuruvije. ; Specijalni sud u Beogradu osudio je danas za ubistvo Ćuruvije bivše šefove Državne bezbednosti Radomira Markovića i Milana Radonjića na po 30 godina zatvora, dok su operativci DB-a Ratko Romić i Miroslav Kurak osuđeni na po 20 godina.

Advokat je kazao da to što je sud uveo treće, odnosno NN lice, jeste moguće po zakonu, budući da je neophodno da postoji "identitet optužnice i presude" i da uvođenjem NN lica to nije narušeno.

Ružić je kazao da je porodica Slavka Ćuruvije očekivala takvu odluku Specijalnog suda.

"Što se tiče odluke o kazni, smatram da je porodica očekivala da će kazna biti maksimalna, koliko je to moglo biti po zakonu", kazao je Ružić.

On je dodao da je to prvostepena odluka i da treba sačekati detaljno obrazloženje suda.



Fondacija Slavko Ćuruvija: Dokaz da je država organizovala ubistvo Fondacija Slavko Ćuruvija ocenila je danas da presuda Specijalnog suda "jasno i nedvosmisleno potvrđuje da je ubistvo Slavka Ćuruvije organizovala država, preko instrumentalizovanog Resora državne bezbednosti".

Fondacija je u saopštenju ocenila da odluka Sudskog veća šalje "jasnu poruku da zločini protiv neistomišljenika ne mogu da ostanu nekažnjeni, a da počinioci napada na novinare zbog javno izgovorene reči nisu nedodirljivi".

"Iako je sud propustio da izrekne maksimalne zatvorske kazne, smatramo da je od presudne važnosti stav Sudskog veća da su optuženi krivi za brutalno ubistvo Ćuruvije 1999. godine. Ovakav stav pomaže društvu da se obračuna sa politički motivisanim zločinima i suoči sa poražavajućim nasleđem režima Slobodana Miloševića", navodi se u saopštenju.

