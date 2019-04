MALA JANA TRAŽI ODŠTETU ZA UBISTVO MAJKE: Ćerka Jelene Marjanović će pokrenuti postupak protiv PEVAČICINIH UBICA

U Višem tužilaštvu u Beogradu juče je saslušana advokatica Jane Marjanović (8), ćerke ubijene pevačice "Granda" Jelene Marjanović, a koja joj je po službenoj dužnosti dodeljena u samom finišu dopunjene istrage protiv njenog oca Zorana Marjanovića.

Kako Kurir saznaje, pravna zastupnica devojčice je juče pred tužiocem samo kratko izjavila da ističe imovinsko-pravni zahtev protiv odgovornih za ubistvo pevačice.



Nadoknada štete

foto: Printscreen

- To u principu znači da bi devojčica u jednom trenutku mogla da pokrene parnični postupak protiv odgovornih za ubistvo majke i traži naknadu nematerijalne štete. Tužilac, međutim, nije upitao advokaticu da li se u Janino ime priključuje i krivičnom gonjenju Zorana Marjanovića jer je on u ovoj fazi i dalje samo osumnjičeni. Ukoliko slučaj dođe do suda, tj. Zoran Marjanović bude optužen za ubistvo supruge, advokatica će se tek onda izjašnjavati o njegovom gonjenju - kazao je za Kurir dobro obavešten izvor.



On dodaje da ćerka pevačice tokom dopune istrage najverovatnije neće biti ponovo saslušavana, kao i da bi tužilaštvo uskoro trebalo da podigne treću optužnicu protiv Marjanovića.

Već saslušavana

- Mala Jana je već jednom saslušavana pred tužiocem, gde je u prisustvu psihologa i socijalnog radnika potvrdila priču i alibi svog oca Zorana, koji je tvrdio da je u vreme nestanka svoje supruge na nasipu sve vreme bio sa ćerkom. Više tužilaštvo je, po nalogu Apelacionog suda, sprovelo sve preostale dokazne radnje, a treća optužnica protiv Marjanovića uskoro će biti predata sudu na razmatranje - dodaje naš izvor.

Podsetimo, Više tužilaštvo je dva puta podizalo optužnicu protiv Marjanovića, ali ju je sud uvek vraćao na dopunu istrage. O sudbini treće optužnice verovatno će ponovo odlučivati Apelacioni sud, koji je sad može potvrditi ili ponovo vratiti na dopunu istrage, ali i naložiti tužilaštvu da odustane od gonjenja Marjanovića.

(Kurir.rs/Ivan Milićević, Foto: Privatna arhiva)

Sećanje

Nije bila na pomenu Mala Jana nije posetila majčin grob sa ostalim članovima porodice koji su 2. aprila na groblju Zbeg u Borči obeležavali trogodišnjicu njenog ubistva. Na groblju su tada, pored Zorana, bili njegov otac Vladimir, brat Miloš, snaja Milica, kao i još nekoliko najbližih prijatelja. Na groblje nije izašla ni pevačicina svekrva Zorica Marjanović, koja svojedobno nije bila ni na sahrani ubijene snaje, a odsustvo je opravdala tvrdnjama da "groblje loše utiče na njenu bioenergiju".

