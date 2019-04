HOROR U PROKUPLJU! UZELA SINOV TELEFON I UMALO SE NIJE ŠLOGIRALA: Otkrila PEDOFILIJU, preprodaju, kockarsku mrežu, vulgarne čet grupe tinejdžera... (FOTO)

Majka jednog četrnaestogodišnjaka ostala je preneražena šta je sve za samo nekoliko sati uspela da sazna kada je uzela telefon svog deteta. Svemu je prethodio slučajan poziv koji joj je bio sumnjiv, pa je otkrila pedofiliju, preprodaju, neumesne čet grupe adolescenata i čak kockarske kombinacije. Pošto je uporna da zaštiti svoje dete, ona je rešila da celu priču istera do kraja.



Kako nam je potvrdila, pre dva dana dete je slučajno ostavilo svoj mobilni telefon i izašlo u školsko dvorište da se igra. Stigao je poziv na mesindžer i ona se javila. S druge strane mališan je tražio njenom sinu 1.500 dinara, ali kada je shvatio s kim priča, prekinuo je vezu.



Šema za kladionicu



- Odmah sam zapamtila ime i prezime, pa sam krenula da proveravam sve poruke mog deteta. Nećete verovati na šta sam sve naišla za samo pola sata. Bila je tu prepiska s drugom da uplate tiket u kladionici i da to uradi neka punoletna osoba, čije ime nisu iznosili, pa ako prođu, on će da im podigne novac za 30 odsto para od dobitka. Ta osoba izgleda da je poznata svoj deci, jer prepiska potvrđuje da ga znaju - potpuno zaprepašćena svojim saznanjem priča nam Prokupčanka koja za sada želi da ostane anonimna. U nameri da sazna ko umesto dece uplaćuje tikete u kladionici, ona je otišla u onu koja se pominje u porukama i zahtevala da razgovara s odgovornim i da joj pokažu video-snimke. Rečeno joj je da će je u najkraćem roku obavestiti.



Ona dodaje da je onda usledio još veći šok, kada je videla neprimerene poruke neke osobe koja je navodno iz Niša, a koje imaju seksualnu konotaciju. U njima ta osoba postavlja pitanja njenom sinu o veličini polnog organa. Dete odbija da odgovori, psuje ga, ali je ona uporna da dobije odgovor. Na kraju se vidi da je njen sin blokirao tu osobu, ali nije obrisao poruke.



Nema dokaza



- To je klasična pedofilija. Razgovarala sam sa ljudima koji istražuju te stvari, ali su mi rekli da nema dokaza da je želeo stvarno seksualni kontakt i da nema osnova da se pokreće istraga. Zamislite, šta treba da se desi - pita se naša sagovornica.



Koliko je bila uporna da sve ispita do kraja, sela je s detetom i ono joj je sve priznalo.

- Najgore su čet grupe. U nekoliko sam videla zaista svakakve poruke i fotografije. Deca slikaju svoje polne organe i šalju u vidu poruka, komentariše se o tome. Ipak, najgore od svega je što očito niko ozbiljno ne shvata sve te „dečje igre“. To nije moj svet i ja sam zaista zanemela pred svim onim stvarima koje sam pročitala i saznala. Mislila sam da je mali, da u Prokuplju takvih pojava nema, ali ovo je strašno. Apelujem na roditelje da bolje prate naloge na društvenim mrežama svoje dece, jer su, nažalost, rezultati poražavajući. Na sreću, moj sin je u slučaju onog manijaka odlično odreagovao, ali ima mnogo dece koja mogu da nasednu. Tako sam saznala da svima stalno stižu slični zahtevi - dodaje ona.



Kako kaže, rešena je da sve istera do kraja i pribavi dokaze za sve ove sumnjive pojave, pa će onda da se obrati i istražnim organima.

- Sve podatke ću sama da pribavim, a onda da odnesem nadležnima i da im predočim, da ne mogu da kažu kako nema dokaza za istragu - rešena je ona.

Preprodaja stvari

ODAKLE DETETU „VIZA“ KARTICA

Od onog sumnjivog poziva mališana s početka teksta prošlo je nekoliko sati, pa je naša sagovornica sa sinovljevog telefona javila tom dečaku da ima novac i ugovorila sastanak u ime svog deteta. Saznala je da mališan prodaje vršnjacima sve sa interneta i da koristi „viza“ karticu za kupovinu. Oni mu plaćaju na rate ili odjednom.

- Ko je omogućio osmaku da ima „viza“ karticu i kako je sve to moguće, osnovno je pitanje. Pitala sam ga šta se dešava kada mu neko ne plati, a on je ćutao. Sve to izgleda bezazleno, ali ovo više nisu mala deca i nije tako banalno kako se na prvi pogled čini, a posledice mogu da budu strašne. Ja ću svoje dete da zaštitim od ovakvih uticaja, ali zaista mislim da je vreme da se svi u društvu i državi ozbiljno pozabave ovim pojavama - kaže ogorčena majka iz Prokuplja.