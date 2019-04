TINEJDŽER SKOČIO SA ZGRADE NA NOVOM BEOGRADU: Dečak se ubio zbog video-igrica?

Dečak Vasilije Radovanović (12) skočio je preksinoć oko ponoći sa sedmog sprata zgrade u Nehruovoj ulici 105 na Novom Beogradu i ostavio za sobom oproštajno pismo na stolu svoje sobe u kome piše da se ubio jer mu je majka branila da igra video-igrice!

On je pao sa visine od 25 metara na travnatu površinu i davao je znake života kada su ga komšije pronašle, stigla je brzo i Hitna pomoć, međutim, i pored napora lekara on je preminuo oko pet časova juče ujutro.

O drami svedoče komšije, baka koja živi u toj zgradi nam je rekla da je njena ćerka čula neku buku.



- Kada je završila kupanje, moja ćerka je izašla iz kupatila i kroz prozor čula neko ječanje, mislili smo da je mačka. Međutim, kad je pogledala kroz prozor, tu je bilo dečakovo telo, a oko njega policija, Hitna pomoć. Veoma smo se potresli - priča za Kurir komšinica.

Stric pokojnog Vasilija izašao je pred novinare vidno ljut i potresen i rekao:

- Ostavite nas na miru! Ništa nije istina, ovo je velika porodična tragedija.

Vasilije nije ostavio nikakvo oproštajno pismo, niti se ubio zbog video-igrica, došao je kući iz škole i samo skočio kroz prozor.

Zatekli smo pred zgradom u kojoj je živeo Vasilije i njegove školske drugove, koji su došli na mesto tragedije u neverici da su ostali bez druga.



- Videli smo se u ponedeljak u školi, tada je odgovarao geografiju i mislim da je dobio trojku. Bio je veoma tužan što mu je mama zabranila da igra igrice, jer je čak i po pet časova provodio uz njih. Pre nekoliko dana posvađao se sa našom drugaricom i poslao joj je sliku na Vajber kako je izbacio nogu preko terase, kao da hoće da skoči. Drugarica se uplašila, a on joj je nakon toga rekao da se šalio i da nije on to uradio, nego da je tu sliku montirao - objašnjava dečak.

Dečak je rekao da će oni sutradan ići u školu, ali da će imati samo prvi čas, i to razgovor s psihologom.



Vasilije je u stanu iz koga je skočio živeo s majkom i dve sestre, a roditelji su mu se nedavno razveli. Telo dečaka će biti poslato na obdukciju kako bi se otkrio tačan uzrok smrti.



1.500 samoubistava godišnje se dogodi u Srbiji

Ivana Stašević Karličić

Samoubistva vodeći uzrok smrti mladih Doc. dr Ivana Stašević Karličić, v. d. direktora klinike "Dr Laza Lazarević", kaže za Kurir da samoubistva predstavljaju vodeći uzrok smrti mladih starosti do 30 godina.

- Što se tiče samoubistava mladih i adolescenata, uvek treba obratiti pažnju na činjenicu da je proces adolescencije, odnosno sazrevanja iz deteta u odraslu osobu, najteži razvojni period u odrastanju jednog čoveka, koji sa sobom nosi mnoštvo teškoća vezanih za funkcionisanje u emocionalnim relacijama u porodici, probleme s učenjem, probleme s ponašanjem, funkcionisanje u vršnjačkoj grupi, problemima sa zavisnošću od psihoaktivnih supstanci i sl. Svaki od ovih problema koje primete roditelji mogu da se rešavaju uz adekvatnu stručnu pomoć - kaže doktorka Karličić i podseća da je u januaru ove godine otvorena prva nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistava.

Na broj 011/7777-000 svi građani iz cele Srbije mogu da dobiju stručni savet, pomoć u krizi i vođenje kroz zdravstveni sistem. foto: Marina Lopičić



