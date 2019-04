NASILNIKU IZ NOVOG SADA PRODUŽEN PRITVOR: Đorđe satima brutalno tukao i unakazio devojku, a pred tužiocem izneo SRAMNU odbranu! Ivana psihički loše, STRAHUJE od susreta na sudu

Đorđu Lackoviću (24) iz Klenja kod Bogatića, osumnjičenom za nanošenje teških povreda svojoj devojci Ivani Filipović (23) iz Banovog Polja, novosadski Osnovni sud na predlog tužilaštva produžilo je pritvor za još 30 dana.

On se u pritvoru nalazi od 12. marta.

Kako saznajemo, oštećena Ivana je u istrazi dala svoju izjavu. Ona i dalje ne želi da za medije priče o nemilom događaju, jer je I dalje pod velikim stresom.

Inače, zbog teških telesnih povreda koje je naneo svojoj devojci zaprećena mu je zatvorska kaznu u trajanju od dve do deset godina. Tužilaštvo je odmah posle saslušanja Lackovića protiv njega podnelo krivičnu prijavu zbog nasilja u porodici.

Inače, ovaj slučaj brutalnog nasilja nad Ivanom početkom marta šokirao je Srbiju. On je nesrećnu devojku sa kojoj je i živeo tukao motkom, bacao je na radijator, sekao je nožem i pekao peglom po rukama i telu.

Brutalno pretučena devojka je na butini imala ubode od noža, po vratu i rukama opekotine od pegle, a na glavi hematom. Lacković ju je tukao satima, a onda je prekinuo i rekao da mora da ide da vrati službeno vozilo na posao i da će se vratiti da nastavi gde je stao.

foto: Printscreen/Facebook

Ivana je tada pozvala najbolju drugaricu u pomoć, a kada je devojka stigla u njihov stan u Novom Sadu, Ivanu je zatekla na krevetu u jezivom stanju. Presvukla ju je i na rukama je iznela iz stana kako bi je sklonila od pomahnitalog dečka i odvela je u bolnicu.

Ivana je na Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici u krevetu preležala osam dana. Nakon toga nije se vratila u svoje selo Banovo Polje kod Bogatića zbog obaveznih pregleda, nego je ostala u Novom Sadu u stanu kod najboljih drugarica.

Njena drugarica je nakon svega ispričala je Lacković uvek bio ljubomoran i posesivan i da ju je tokom veze često maltretirao psihički i fizički, a ona je trpela jer joj je pretio.

"Govorio joj je da će nauditi njenim roditeljima i bratu ako kaže. Svaki čas je zivkao preko telefona, proveravao gde je i sa kim. Kada bi došla kod mene i moje starije sestre zvao je po nekoliko puta raspitujući se ko je tu. On je nju često tukao, padala bi u nesvest, a on bi je onda stavljao pod tuš da dođe sebi. Skidao je golu", opisivala je tada devojka.

Ivana i dalje ne želi da daje izjave za medije ali, kako je za "Blic" ispričala njena dugarica Ljubica, zadravstveno se dobro oseća, ali kako se približava suđenje, sve teže psihički podnosi tu situaciju.

"Ivana se oporavlja. Ona je sada mnogo bolje. Bila je kod doktora i sve je u redu. Rane joj polako zarastaju, tako da što se toga tiče sve ide kako treba. Bila je na saslušanju i dala je policiji izjavu. Njima je rekla sve što je imala", kaže Ljubica.

Prema njenim rečima, Ivana strahuje od suđenja koje će se uskoro dogoditi i suočavanja sa Lackovićem.

"Sada sledi suđenje i to je ono što joj teško pada. Posle svega što je preživala treba da prođe i kroz to. Samo o tome misli i o tome priča, kako će i šta će biti. To joj psihički jako teško pada. Samo da prođe suđenje i da se to zaboravi, a ona da krene svoj život i da se oporavi psihički", kaže Ivanina drugarica.

Đorđe je iz sela Klenje i student na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, a radio je i kao kurir. Ivana je iz sela Banovo Polje i oboje su u Bogatiću završili ekonomsku školu, a u Novi Sadu su došli pre četiri meseca. Njihovi poznanici kažu da je Ivana trpela nasilje, ali se bojala da prekine tu vezu, jer je Đorđe pretio da će je ubiti.

Lacković se pred tužiocem branio rečima da je "poludeo od ljubomore" i da "nije hteo da ode toliko daleko".

(Kurir.rs, S.S./Blic)

Kurir