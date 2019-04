SRBIN UHAPŠEN NA KOSOVU U TEŠKOM ZDRAVSTVENOM STANJU: Ako mu se odredi pritvor, posledice po Zlatana Krstića mogu biti fatalne

KOSOVSKA MITROVICA - Advokat Dejan Vasić kaže da je Zlatan Krstić, koji je uhapšen u Uroševcu, u teškom zdravstvenom stanju i da se boji da ukoliko mu sud sutra odredi pritvor to može da se odrazi na njegovo zdravlje.

Zlatanu Krstiću iz Nerodimlja sutra u Prištini treba da bude određena mera oslobodanja ili pritvora, po isteku zadržavanja od 48 sati, zbog sumnje da je u martu 1999. godine u okolini Uroševca navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništa, prenosi RTS.

Vasić kaže da je Krstić u policijskom pritvoru u Prištini i da za sada ne zna za šta ga u Specijalnom tužilaštvu konkretno terete.

Ilustracija foto: EPA/Arhivska fotografija

"On je u alarmantno teškom zdravstvenom stanju. On je pre nedelju dana otpušten iz bolnice gde je proveo šest meseci. Njemu je potrebna zdravstvena nega i to nega najvišeg intenziteta", istakao je advokat.

Vasić kaže da se boji da ukoliko mu prištinski sud odredi pritvor, to može da se teško odrazi po njegovo zdravlje.

"On za vreme rata uopšte nije bio na Kosovu. Nema apsolutno nikakve veze sa dogadajima koji su se ovde desili. Živeo je u Kragujevcu gde se odselio ranije. On je godinama ovde dolazio kod svoje rodbine, nikada nije imao nikakvih problema ni na prelazu, ni prilikom vađenja dokumenata i smatram da zaista ne postoje nikakave osnove niti ikakve sumnje da je učinio bilo šta nelegelano za vreme rata", navodi Vasić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir