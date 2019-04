DOŠLI SU NAORUŽANI USRED NOĆI, VEZALI ČUVARA I STAVILI MU KESU NA GLAVU: Sin vlasnika firme o napadu na firmu 5D! Postojimo od 1969, sada je sve SPALJENO I PRETVORENO U PEPEO!

Pucali su rezervoari od ulja, pucale su neke boce kiseonika, gume, bile su jake eksplozije. Nekoliko naoružanih lica došlo je i zavezalo stražara. Stavili su mu kesu na glavu i počeli su od vozila do vozila da stavljaju flaše benzina. Stavili su ih i u fabriku betona, potom na građevinske mašine, asfaltnu bazu i separaciju peska. I onda su sve su to zapalili...

Detalje užasa ovako prepričava Dalibor Ugrčić, sin vlasnika preduzeća "5D", koje je spaljeno to temelja u noći između nedelje i ponedeljka u oko dva sata ujutro, prenosi "Vranjska plus".

Nepoznati napadači potpuno su uništili preduzeće "5D" porodice Ugričić iz sela Prevalac kod Vranja, čije je sedište u susednom selu Panevalje, kada su im zapalili devet kamiona, dve građevinske mašine, kao i deo asfaltne baze. Šteta se procenjuje na preko pola miliona evra.

Kako kaže Ugrčić, o drami ga je obavestio upravo napadnuti radnik čim su piromani pobegli.

- Zvao me je da mi kaže da gore kamioni. Onda sam ja pokupio jednog radnika, angažovao sam vatrogasce i ostale radnike. To što je izgorelo pokušali smo da spasimo da se ne širi dalje - ispričao je on.



Kako je dodao, gašenje ogromnog požara bilo je dramatično jer su vatru pratile i jake eksplozije!- Pucali su rezervoari od ulja, pucale su neke boce kiseonika, gume, bile su jake eksplozije. Srećom smo udaljeni od okolnih kuća, pa se sve dobro završilo i niko nije povređen - rekao je Ugrčić.

Kako kaže, napadnuti radnik je dobro, a šteta je, prema prvim informacijama, ogromna.

- Radnik je dobro, pod stresom je i ima od vezivanja modrice i ogrebotine - rekao je on.

Kako je dodao, vlasnik preduzeća je njegov vlasnik još od 1969. godine.

- Imamo oko 50 zaposlenih radnika, ali sada je ovim požarom 30 radnika izgubilo posao - kaže Ugrčić.

O ovom napadu obavešteno je Osnovno javno tužilaštvo u Vranju. Istraga požara je u toku.

