STEFAN VILOTIJEVIĆ KOJI JE TEŠKO RANJEN U OBRAČUNU U BEČU IZRUČEN SRBIJI: Sestrić Dare Bubamare i sin ubijenog kriminalca iza rešetaka!

Stefan Vilotijević (23), koji je teško ranjen u sačekuši u Beču 21. decembra 2018, izručen je Srbiji, koja je za njim raspisala poternicu zbog nezakonitog držanja oružja.



Vilotijević, koji je inače sestrić pevačice Dare Bubamare i sin ubijenog kriminalca Kićuna Vilotijevića, bio je teško ranjen u obračunu u kom je ubijen član "kavačkog klana" Vladimir Roganović (32).

Položio kauciju

Pucnjava se dogodila kada su Vilotijević i Roganović izašli iz bečkog restorana.

- Kićunov sin je bio teško povređen, ali je posle oporavka u bolnici u Austriji, u kojoj je bio pod nadzorom policije, pušten na slobodu uz kauciju od 20.000 evra. Uslov je bio da navede tačnu adresu na kojoj će boraviti u Beču do odluke o izručenju. Pošto se oporavio, a Austrija protiv njega nije vodila postupak, on se saglasio da po skraćenom postupku bude izručen Srbiji - da sam dođe u Srbiju i javi se Višem sudu u Novom Sadu do 15. aprila - preneli su austrijski mediji.



Roganović blizak "kavčanima"

Braća Roganović u Crnoj Gori označena su kao bliska "kavačkom klanu". Duško Roganović, Vladimirov brat od strica, dignut je u vazduh 2017. i tada je ostao bez obe noge. Vladimirov stric Niko ubijen je tri meseca kasnije ispred kuće u Herceg Novom.

Inače, Vladimir Roganović je dve nedelje pre likvidacije izašao iz crnogorskog zatvora, a u austrijsku prestonicu stigao je tri dana pre nego što je ubijen. Navodno, bio je uplašen za sopstvenu bezbednost i zbog toga se sklonio iz Crne Gore.



Kako Kurir saznaje, pre nekoliko dana on je sam došao na granicu sa Srbijom i tada su mu stavljene lisice.



- Poternica, koja je za njim raspisana prošle godine, i dalje je bila na snazi kada je došao na granicu sa Srbijom i on je uhapšen. Priveden je sudiji novosadskog Višeg suda. Pošto je pritvor ostao na snazi, on je zadržan u njemu - potvrdio je za Kurir Zoran Jakovljević, portparol Višeg tužilaštva u Novom Sadu. Za krivično delo za koje se sumnjiči Vilotijeviću preti kazna od dve do 12 godina zatvora.



Vilotijević, poznatiji kao Mali Kićun, sproveden je u pritvor zatvora na Klisi.

Ispaljeno 10 hitaca

Podsetimo, Vilotijević i Kotoranin Roganović, kako je Kurir pisao, našli su se na meti napadača čim su u decembru prošle godine izašli iz poznatog bečkog restorana, gde su ručali s prijateljem koji je kod sebe imao dokumenta na ime Danijela Milićević. Posle pucnjave Vilotijević je pod policijskom pratnjom prebačen u bolnicu, a treći mladić je zbog nelogičnih izjava koje je dao o vatrenom obračunu zadržan u pritvoru u Austriji.



- Posle pucnjave u kojoj je ispaljeno 10 hitaca na Roganovića i Vilotijevića, treći muškarac je dotrčao do njih i prema rečima svedoka ponavljao: "Brate, brate, drži oči otvorene", obraćajući se Vilotijeviću. Policiji je bilo jasno posle izjava očevidaca da je treći muškarac poznavao žrtve, ali je on tvrdio da Vilotijevića ne zna. Zbog nelogičnih izjava, on je tada zadržan u policiji - preneli su austrijski mediji.



Bečka policija inače još uvek traga za napadačem, a sumnja se da je Roganović ubijen u ratu "kavačkog" i "škaljarskog klana", koji je počeo 2014. zbog nestanka 200 kilograma kokaina u Valensiji i koji je do sada odneo preko 20 života.

