TEŽAK INCIDENT KOD GORAŽDEVCA: Komšije Aškalije nožem izboli srpske mladiće, sutradan razlipali auto i davili majku jedne od žrtava

Srpski mladići koji su napadnuti u Suvom Lukavcu pretrpeli su lakše telesne povrede koje su im naneli pripadnici Aškalijske zajednice. Auto srpskih mladića potpuno je polupan a u međuvremenu je napadnuta i majka jedne od žrtava, ona je presretnuta dok je putovala na posao.

Jedan od napadnutih Leonid Dubić u telefonskoj izjavi za radio Goraždevac, rekao je da su samo pukom srećom prošli sa lakšim povredama.

foto: Nebojša Mandić/Ilustracija

- Krenuo sam iz Osojana juče, ispred mene je sa autom M.M., kad smo stigli u Lukavac, pred moju kuću postoji jedan ležeći policajac, stao sam, da prođe pored mene auto, međutim, taj auto, to su nam nove komšije, krenuo je na mene kolima. Izašao sam iz auta, pitao sam ga, što radiš to, što ideš na mene kolima? On je krenuo da me udari, tu smo krenuli da se guramo, došao je baš M… Posle toga je on izvadio nož iz auta, krenuo da me juri, da me ubode, udario me nožem po glavi, naneo mi povrede i rasekao mi prst nožem.

Posle toga su krenuli M. da jure, u jedno srpsko dvorište isto Dubići, moji rođaci, M. je krenuo da se spasi, pobegao od noža u dvorište. Oni su ga sprečili da uđe u dvorište i ovi su krenuli da ga tuku, krenuo je da ga ubode nožom, sreća je telefon, kako se namestila situacija, u telefon je ubo.

Posle toga, M je došao kod mene kuci, oni su i dalje jurišali i pred kuću su nas praktično jurili noževima. Postoji snimak. Tu se završilo, pozvali smo policiju. Policija ih je odvela, mi smo dali izjave. Šta je sa njima, ne znam. Danas isto smo imali problem. Nismo hteli da objavljujemo ništa. Danas je majka bila na poslu, zaustavili su je na putu ispred njihove kuće i tu su krenuli faktički da je dave, da je udaraju,i razbili su kola, udarali su motkama. Majka je ostavila auto dole, došla je ovde, zvali smo policiju. Policija je došla, povela njih par. Majka je trenutno otišla i odvezla auto u policijsku stanicu, ne znam zbog čega i šta i kako, zbog slikanja i to je to, kaže Leonid Dubić za Radio Goraždevac.

Ilustracija foto: AP/Ilustracija

Dubić je za radio Goraždevac rekao da mu nije jasno zašto su napadnuti.

Slučaj je prijavljen Policiji Kosova, a regionali podparol Dževad Ibraj podtvrdio je za radio Goraždevac da je istraga u toku.

- ,To se desilo 16.04. u 16:09h, uhapšena su dvojica osumnjičena muškarca, Kosovske Aškalije, nakon što su isti, nakon jednog nesporazuma, fizički napala četiri žrtve, dva muškarca, jednu ženu, kosovska Srpkinja i jednu ženu, kosovska Egipćanka. Žrtve su primile medicinsku pomoć dok su osumnjičeni nakon intervenisanja, sprovedeni na zadržavanje”.

U Suvom Lukavcu danas živi devet srpskih povratničkih porodica kao i šest porodica romske, aškalijske i egipćanake zajednice.

(Kurir.rs/gorazdevac.com)

Kurir