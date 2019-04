BIZARNA ODBRANA TRANSVESTITA UBICE: Marko nije znao da sam muško, zlostavljao me je, terao da se prostituišem! MAČKI JE OTKINUO GLAVU

Transvestit Goran Abdulov (35), koji se predstavljao kao Jovana Transica i koji je optužen da je prošle godine ubio nožem svog ljubavnika, studenta ekonomije Marka Radovića (24), juče je na početku suđenja u Višem sudu u Beogradu priznao krivicu, a potom izneo bizarnu odbranu.

Abdulov je najpre zamolio sudiju da govori sedeći jer je pod lekovima, a u svom detaljnom iskazu najpre se prisetio vremena kada se upoznao sa svojom žrtvom putem sajta za odrasle Badu, na kome se predstavljao kao Tigrica.

Nije znao da sam muško

- Marko tada nije znao da sam muškarac, već je mislio da sam žena Jovana. U prvo vreme smo imali samo neobavezan seks jer je on tad imao devojku. Seks smo imali po mojim pravilima, zbog čega on nije shvatao da sam muško. To je saznao tek posle šest meseci, kada sam mu priznao. On je to prihvatio - kazao je Abdulov, koji je naveo da se na psihijatriji leči gotovo punih sedam godina.

Nakon tog priznanja, kako je rekao, odnos između njih dvojice počeo je da poprima patološke obrise.

- Marko je postao nasilan, a kada me je jednom udario, moja mama mu je zabranila da dolazi kod nas. Ja sam nastavio da ga zovem i da odlazim kod njega u Zemun, jer sam ga voleo. Pozajmljivao sam mu novac, koji mi nije vraćao. Umeo je i da me vezuje, da se iživljava nada mnom. Često smo imali seks do krvi. Kad god bi ostao bez para, terao me je da se prostituišem, a i sam je radio kao žigolo. Bio je sa muškarcima, ženama, parovima. Jednom sam zatekao krvave čaršave od ženskog ciklusa - kazao je optuženi transvestit

i prisetio se dana kada je ubio ljubavnika.

- Dan uoči ubistva rekao mi je da ne želi više da me vidi, a ja sam pozvao njegovog oca, ujaka i prijatelje i rekao im ko je on i šta je on. Sutradan sam ga čekao ispred kuće, a njegova komšinica me je pozvala da stojim ispod njenog trema jer je padala kiša. Kada je stigao, kroz prozor sam video da se skinuo u seksi gaće, pa sam pretpostavio da nekoga čega. Posle nekoliko minuta sam ga pozvao i rekao da mi otvori vrata - kazao je optuženi, a potom dodao:

Prao sam se u bari

- S vrata me je udario nekoliko puta, a ja sam zgrabio nož koji je bio na frižideru. Stavio sam ga pored sebe u nameri da se odbranim, ali on me je povukao ka sebi i sam se nabio na nož. Istrčao sam napolje i pobegao u autobus. Krv sam prao prljavom maramicom koju sam našao u autobusu i posle sam se oprao u barama od kiše - ispričao je Abdulov.

Sudija mu je potom predočio iskaz koji je dao u tužilaštvu, a koji se umnogome razlikuje od jučerašnje odbrane. U tom iskazu Abdulov, između ostalog, tvrdi da je Radovića ubo tri puta, kao i da nije prihvatao činjenicu što Marko nije želeo da bude sa njim.

- Taj iskaz su mi samo dali da potpišem, nisam ga ni pročitao - kazao je on.

Odgovarajući na pitanje odbrane, Abdulov je izneo još jedan neverovatan podatak.

- Popio sam tri ili četiri kutije "bensedina" i još dve "lorazepema" zajedno sa pivom. "Bensedin" mi je bio prepisan, a ostalo sam uzimao na svoju ruku. Nakon hapšenja mi nisu uzimali krv, već tek po dolasku u zatvor - kazao je on.

Marko je otkinuo glavu mački

Tokom iznošenja odbrane, Abdulov je prepričao i jedan događaj zbog kog su svi u sudnici ostali bez teksta.

- Tražio mi je da mu kupim mačku, a ja sam mu doneo jednu. Posle nekoliko dana sam došao kod njega, a on mi je rekao da odem u kupatilo da vidim šta mi mačka radi. Tamo sam, u lavoru za veš, zatekao mačku bez glave. Pitao sam ga zašto je ubio mačku, a on mi je rekao: "Da bih video kako patiš" - kazao je Abdulov.

