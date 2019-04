MONSTRUM MU ZAPALIO SVEĆU! ŠIPTAR GA MUČIO, MLADIĆ (22) SE UBIO: Spasojevića grizla savest zbog smrti Novaka Stevanića! To je bila PRVA OTMICA KLANA! BIVŠI ZEMUNAC OTKRIO SVE!

Novak Stevanić (22) ubio se u aprilu 1998, jer nije mogao da izdrži pritisak koji su, posle njegove otmice, na njega vršili Dušan Spasojević, članovi "zemunskog klana" i policajci. Ubeđivali su ga da je sve izmislio. Sećam se da mi je Dušan, kada sam saznao da se ubio, rekao: "Išao sam, zapalio sam mu sveću". Grizla ga je savest

Ovo je danas pred Višim sudom u Beogradu rekao bivši pripadnik "zemunskog klana" Nikola Bajić, kojem je juče počelo suđenje zbog sumnje da je sa tada aktivnim policajcima učestvovao u prvoj otmici klana. Stevanića su, kako je potvrdio, 1997. godine na ulici otela trojica policajaca i predala ga vođi "zemunskog klana" Dušanu Spasojeviću Šiptaru.



- Kriv sam. Ne želim nikoga da uvalim, ali ni da pomognem. Čitavu noć čuvao sam Novaka u garaži. Sećam se da je to bilo kada je poginula princeza Dajana - rekao je Bajić.

Policajac o Spasojeviću

Bio je policijski doušnik do smrti!

Milan Radukić, penzionisani policajac PS Zemun, juče je pred sudom negirao navode optužnice tvrdeći da ga je Bajić lažno optužio. Naveo je da u krivičnom delu nije učestvovao, već da je, po nalogu pretpostavljenih, primio Novaka i njegovog oca.

- Nisam učestvovao u tome, niti sam imao saznanja da je Dušan Spasojević to uradio. Spasojević je postao moj saradnik 1995. ili 1996, posle zaplene 1.250 grama heroina, davao mi je informacije. Do smrti mi je bio saradnik, iako je 2000, kada je došla nova vlast, on došao do samog vrha vlasti. Tada su počele i otmice - rekao je juče Radukić iznoseći odbranu.