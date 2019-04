JELENA JE IMALA NEGATIVNU KARMU PREKO OČEVE LOZE I ONA JE SVOJOM GLAVOM OTPLATILA DUGOVE PREDAKA: Astrolog Dušan Veličković o momentu ubistva pevačice i novoj optužnici protiv Zorana!

Optužnica protiv Zorana Marjanovića će opstati i on će se sigurno naći pred sudom. Konačno razrešenje ubistva njegove žene Jelene moglo bi uslediti sledeće godine, a već krajem ove biće otkriveno još detalja o zločinu koja su dosad bili nepoznati, a koji će javnost zaprepastiti i šokirati, poručio je za Kurir poznati astrolog Dušan Veličković.



On je s reporterima Kurira juče obišao nasip u naselju Crvenka u Borči, gde je 3. aprila 2016. godine pronađeno telo pevačice Jelene Marjanović. On je kazao da su Jeleni na neki način bili predodređeni datum, vreme i način smrti, kao i da je to bilo moguće pročitati u njenoj natalnoj karti.



- Po rasporedu planeta, ubijena je 2. aprila posle podne, dan pre nego što je pronađena. Jelena je imala negativnu karmu preko očeve loze i ona je svojom glavom otplatila dugove svojih predaka. Karma joj je bila ne da je ubije švaler, već neko iz njenog bližeg okruženja. U prvoj kući natalne karte ima planetu Mars, on je metal. To govori da je metalom izudarana u glavu. Ubijena je kao zmija, sa više udaraca u glavu - objasnio je Veličković.

foto: Privatna arhiva, Infografika



On dodaje da je raspored planeta u vreme njenog ubistva nagoveštavao neku vrstu ludila.



- Kad se desio zločin, Merkur, koji govori o našem mentalnom potencijalu, nalazio se u znaku Ovna, ljudima je tada najbitnije sopstveno mišljenje, u to vreme je i Uran bio u Ovnu, jednom opštem ludilu, egocentrizmu. Mesec je bio u Vodoliji u sedmoj Jeleninoj kući, koja ukazuje na partnerske odnose, a Mars u Strelcu. Sve to ukazuje da je Jelena neposredno pre ubistva imala žestoku svađu. Ubeđen sam da njeno ubistvo nije delo pojedinca, već kolektivni čin - priča astrolog.

foto: Kurir



Prema njegovim rečima, nova optužnica podignuta je u vreme kad je Mars konačno u Blizancima i govori o pisanju, priči i optužnici, na kraju krajeva.



- Tu je i Merkur, koji govori o tačnosti, o istini, u ovom slučaju se nalazi u znaku Ovna. To znači da nije više lažljiv i prevrtljiv kao u znaku Riba. Ovo je početak jednog procesa koji, nakon tri godine, može u toku iduće da rezultira nekim novim otkrićima. Ubeđen sam da se lagano ali sigurno ovaj slučaj bliži kraju. Mislim da će sledeće godine biti jedan ozbiljan rasplet, sa čak i novim ličnostima - uverava nas Veličković.

Tužna sudbina

O Jeleni će biti

snimljen film

Astrolog navodi da je ovo ubistvo postalo poznato jer je Jelena bila predodređena da bude veoma poznata.

- Prvi put kad su se za to stvorili uslovi preminuo joj je otac, drugi put zaustavljena je igrom sudbine. O ovom slučaju će vrlo verovatno biti snimljeni serija ili film. Jelena je rođena da bude popularna - kaže Veličković.

(Kurir.rs/Jelena Rafailović/foto: Jelena Rafailović)

