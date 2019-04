U ČITULJAMA NAJAVILI KRVAVU OSVETU: Policija saslušava članove Kavačkog klana. Posle likvidacije Roganovića, preko novina poslali Vukotićima ŠIFROVANU PORUKU SMRTI!

Ubicu Veselina Veska Vukotića (69), oca Jovana i Igora Vukotića, koje je policija označila kao vođe "škaljarskog klana", crnogorski istražitelji traže u redovima suprotstavljenog "kavačkog klana".



Vukotić je, podsetimo, ubijen u subotu u sačekuši ispred porodičnih apartmana u naselju Dobrota u Kotoru. U roku od samo 48 sati, policija je na saslušanje privela 26 osoba bliskih "kavačkom klanu" kako bi proverila njihov alibi u vreme brutalne likvidacije Vukotića.

Šifrovane poruke

- Istražitelji su uvereni da iza ubistva stoje pripadnici "kavačkog klana" koji su u sukobu sa sinovima ubijenog. Oni veruju da su "kavčani" brutalnu osvetu najavili posle ubistva njihovog istaknutog člana Vladimira Roganovića u Beču u decembru 2018 - kaže sagovornik.



On podseća da su još tada za oko zapale čitulje koje su pripadnici "kavačkog klana" objavili u novinama, ali i pesma koju mu je posvetio Radoje Zvicer, za kojim je susedna država raspisala poternicu. U novinama je osvanula i čitulja koju je potpisao "bata", a za koju su mnogi posumnjali da je šifrovana poruka koja nosi i otvorenu pretnju.



- Vladimiru Roganoviću Vili. Da ovakvog momka prevare manekeni i lisice, jednostavno ne ide. Poslednji pozdrav, bato - navedeno je u oproštajnoj poruci, za koju su mnogi posumnjali da je pretnja braći Vukotić. Navodno, u međusobnoj komunikaciji oni "manekenom" nazivaju Jovana, a "lisicom" Igora Vukotića.

Pucali na vođinu ženu

Osim ubistva Roganovića, "kavčani" su navodno braći Vukotić zamerali i pucnjavu na Tamaru Zvicer, suprugu njihovog vođe Radoja Zvicera.



- Nedavno je istraga o pucnjavi koja se dogodila u maju 2016. ponovo otvorena protiv Jovana i njegovog oca Veselina zbog sumnje da su pokušali da ubiju Tamaru Zvicer tako što su pucali u njen automobil iz svog auta, ali ga nisu pogodili. Vukotić je navodno dostavio snimak na kom se vidi da je kobnog dana bio u Ljubljani i da nije bio u Kotoru kada je pucano na nju - podseća sagovornik Kurira.



Rat "kavačkog" i "škaljarskog" klana, podsetimo, počeo je pre pet godina pošto je iz jednog stana u Valensiji nestalo 200 kilograma kokaina. Nestanak vrednog tovara droge pocepao je do tada jedinstvenu kriminalnu grupu iz Kotora na dva dela i tada je počeo krvavi rat u kom je do sada ugašeno preko 30 života.



- Iako istražitelji veruju da je Vukotić poslednja u nizu žrtava dva zavađena klana, ne isključuje se mogućnost da iza ubistva stoji i neko treći - kaže izvor iz istrage.

U zatvoru mu saopštili tragičnu vest

Jovana otac učio da muškarci ne plaču



Jovan Vukotić, koji u zatvoru u Beogradu služi kaznu od 15 meseci zatvora zbog korišćenja falsifikovanog pasoša, iza rešetaka je veoma mirno primio vest da mu je otac ubijen u Kotoru. Kako nezvanično saznajemo, on nije podneo zahtev Upravi za izvršenje krivičnih sankcija da prisustvuje sahrani oca, s obzirom na to da je reč o drugoj državi i da zna da to ne bi moglo da bude izvodljivo.

Njegov branilac, advokat Zora Dobričanin Nikodinović kaže za Kurir da je posetila Jovana Vukotića u zatvoru.

- On se dobro drži, koliko je to moguće u ovoj situaciji. Otac ga je naučio da muškarci ne plaču - kratko je rekla Zora Dobričanin Nikodinović.

Najverovatnije, sahrani Veselina Vukotića neće prisustvovati ni njegov drugi sin Igor, za kojim je Crna Gora raspisala poternicu.