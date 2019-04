NAPADNUT SRBIN U ZVEČANU: Dvojica nepoznatih napadača nanela mu telesne povrede!

U Zvečanu je juče došlo do fizičkog sukoba između više osoba, saopšteno je iz Kosovske policije.

Jedan Srbin prijavio je da su ga juče, nešto posle podneva, napala dvojica nepoznatih muškaraca koji su mu naneli telesne povrede. Žrtva je dobila medicinski tretman, a zbog napada još nema uhapšenih.

Policija je saopštila i da je ranije došlo do dva incidenta, i to kada je 30. marta u Leposaviću došlo do sukoba između osmorice Srba, četvorica se tretiraju kao oštećeni, a četvorica kao osumnjičeni, a objavljeno je i da je u ranim jutarnjim časovima 31. januara u Goraždevcu oštećenoj Srpkinji ukradeno tri krave.

Kurir.rs/Kossev

Kurir