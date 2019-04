TRAGEDIJA ZAVILA NOVU PAZOVU U CRNO, OVO JE MLADIĆ KOJI JE POGINUO SA KOLAROVOM SNAJKOM: Nikola (22) je godinama trenirao rukomet, a reči njegovih saigrača SLAMAJU SRCA (FOTO)

Tuzna vest potresla je Novu Pazovu! Dugogodisnji clan rukometnog kluba "Nova Pazova" Nikola Devic tragicno je nastradao u saobracajnoj nesreci. Andjeli nek' te cuvaju, jer ti to i zasluzujes! ❤️

