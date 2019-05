ZAJEDNO SU PUTOVALE NA POSAO, ZAJEDNO IZGORELE! Stravična svedočenja o Dobrili, Ireni i Jelici: Imali smo 12 MINUTA da ih izvučemo iz buktinje! BILO JE NEMOGUĆE

Petoro ljudi izgorelo za 12 minuta

Pet žrtava stravične saobraćajne nesreće koja se u utorak dogodila na putu Niš-Priština u selu Barlovo kod Kuršumlije, kada su se sudarili autobus „Niš ekspresa“ i kamion, sahranjeno je danas.

Nezapamćena tragedija dogodila se 30. aprila u 6.45 sati. Autobus, u kome je bilo 10 putnika, kako nezvanično saznajemo, zakucao se u kamion sa prikolicom punom kukuruza. Nakon strahovitog sudara izbio je požar na vozilima i odneo pet života, dok je šestoro ljudi povređeno. Dve putnice iz autobusa su izgorele - Irena Vesović i Jelica Radović, dok je Dobrila Radovanović umrla u bolnici. U nesreći su poginula i oba vozača - kamiondžija Zihnija Košuta i Siniša Mijajlović.



Svedoci užasa na putu bili su policajci Marko Milinčić i Vladimir Savić, koji su bili u autobusu. Oni su prvi pritekli povređenima. Pored njih, Saša Vučković, takođe policajac, i Ivan Veković, vojno lice, bili su u kolima kada su naišli na saobraćajku.



- Od jačine udarca nekoliko putnika je palo sa sedišta. Sa kolegom Savićem razbio sam staklo kako bismo mogli da izađemo. Uzeo sam protivpožarni aparat iz jednog kombija i počeo da gasim vatru koja je izbila u kamionu - prepričava dramu Milinčić. Buknula je na prednjem delu teretnjaka i niko nije mogao da uđe u autobus.



Njegov kolega Savić dodaje da je čuo jak udarac i ustao je sa sedišta.



- Nakon što smo razbili staklo, počeli smo da prilazimo putnicima. Izvukao sam ih i smestio na bezbedno. U tom trenutku vatra se proširila i na autobus. Vatrogasci su je gasili, a mi smo povređene stavili u vozila Hitne pomoći - dodaje on.



Ivan Veković posvedočio je da je situaciju otežavao kukuruz koji se rasuo po putu.

- Borili smo se da ugasimo požar. Nismo mogli da dopremo do akumulatora i motora, gde je bilo vatre, jer je ceo taj deo kamiona bio smrskan, a otežano se hodalo jer se kukuruz iz prikolice prosuo. Bio nam je do gležnjeva - priseća se Veković i dodaje da se seća da su policajci uspeli da razbiju staklo na zadnjem delu busa i da su kroz njega vadili povređene.



- Dobrilu su izneli i spustili na zemlju, a prethodno su uspeli da razbiju i prozor do njenog sedišta. Jedni su pokušavali da ugase plamen, drugi da dođu do povređenih. Imali smo 12 minuta da ih izvučemo. Za 12 minuta sve je buknulo - kaže hrabri Veković i dodaje da je otrčao do obližnjeg dvorišta po bure sa vodom.



- Dok sam se vratio, plamen je kuljao i bukvalno poklopio autobus. Dim je šikljao na sve strane i više nije bilo moguće prići. Teško mi je što nismo uspeli da spasemo sve ljude, ali to je bilo nemoguće - kaže on.



Autobus „Niš ekspresa“, koji je potpuno izgoreo, koriste zaposleni i đaci. Na sreću, đaci nisu putovali kobnog dana zbog raspusta. U Kuršumliji je danas bio dan žalost.

Muž neutešan

TREBALO JE DA SLAVE GODIŠNJICU BRAKA foto: Privatna Arhiva Dobrila Radovanović (50), medicinska sestra iz Kuršumlije, svakog dana je istim autobusom išla na posao u ZC Prokuplje, gde je radila kao medicinska sestra. I kobnog dana je ušla u autobus u nameri da se preveze do posla, ali sudbina je htela drugačije. - Radila je kao zdravstveni radnik na odeljenju ortopedije, gde se i tog dana uputila - kaže rođak. Kako kaže, Dobrilu su živu uspeli da izvuku iz autobusa u plamenu i prvo je transportovana u prokupačku bolnicu, ali je hitno prebačena u KC Niš, gde je preminula na operacionom stolu. - Bila je divna žena, spremna svima da pomogne. Živela je sa suprugom, dece nisu imali, iako se borila protiv steriliteta. Svoju plemenitost širila je na sve oko sebe. Dobrilin suprug je imao samo nju, sada je ostao sam. Ne možete ni da zamislite kako mu je. Trebalo je da proslave godišnjicu braka, a on je sahranjuje - kaže rođak.

Samo dan pre smrti Dobrila je na Fejsbuku objavila sliku makete autobusa „Niš eskpres“ koji izgleda identično kao onaj u kom je nastradala. Nesrećna žena nije ni slutila da će već sledećeg dana u njemu proživeti poslednje trenutke.

Vatrogasci izvukli telo

IZGORELA NA SEDIŠTU foto: Privatna Arhiva Irena Vesović (43), medicinska sestra i prijateljica nastradale Dobrile, izgorela je u autobusu. Njen ugljenisani leš izvukli su vatrogasci. Irena je iza sebe ostavila supruga i dvoje maloletne dece, od tri i pet godina.

- Bila je posvećena sinovima i suprugu, kao i poslu, radila je na odeljenju neurologije prokupačke bolnice. Sa Dobrilom je skoro svaki dan išla na posao istim autobusom. Sada su obe stradale na stravičan način - kaže sagovornik i dodaje da su svi koji su dolazili u njen dom da izjave saučešće bili slomljeni.

- Suprug je primao saučešće u dnevnoj sobi, gde je bio izložen sanduk s telom. Na zidovoma su crteži njenih dečaka posvećeni majci, sa srcima i izjavama ljubavi. Dečaci su sklonjeni kod rodbine, jer su premali da bi gledali svu tu tugu. Suprug i ona prvih nekoliko godina braka nisu imali dece, kasnije su dobili dva dečaka. I sada, kad je trebalo da žive u radosti i sreći, jedna nesreća promenila je sve - kaže rođak.



Nebo plače

OSTALA JE PRAZNINA foto: Privatna Arhiva Na kuršumlijskom groblju juče su sahranjene Irena Vesković i Jelica Radović, dok je Dobrila Radovanović u isto vreme sahranjena u selu Merovac. Cela Toplica zavijena je u crno, a tišinu su prekidali jecaji rodbine i prijatelja. Činilo se da je čitava Kuršumlija juče bila na groblju.

- Ostavila si nam prazninu i tugu. Dušo naša, sve je nestalo - jecali su Irenini najbliži na groblju.

Zla kob

STRADALA PRED PENZIJU foto: Privatna Arhiva Jelica Radović (64) takođe je preminula na mestu jezivog udesa, pošto ju je plamen zahvatio dok je sedela u autobusu. Nesrećna žena bila je zaposlena u Poreskoj upravi u Prokuplju.

- Radila je na šalteru. Iako je uvek imala puno posla, bila je nasmejana i nije se puno žalila. Ostalo joj je manje od godinu dana do penzije. Šteta što zbog jednog radnog dana nije mogla da spoji praznike, to ju je koštalo života. Uporno je pokušavala da nekako uzme taj slobodan dan, ali nije mogla - rekao je njen suprug Milan po povratku iz kapele. Nesrećna žena, koju rođaci i prijatelji znaju kao skromnu, ali prijatnu i druželjubivu, ostavila je za sobom dvoje odrasle dece, sina i kćerku, koja je zbog posla otišla u inostranstvo.

NEISKUSAN Vozač „Niš ekspresa“ počeo da radi pre mesec dana

Vozio je i đake, bio je savestan



Siniša Mijailović (52), vozač autobusa „Niš ekspres“, koji je i sam stradao u udesu, autobus je počeo da vozi tek pre mesec dana.



- Nadzor u „Niš ekspresu“ je pokazao da je on duže posedovao vozačku dozvolu sa D kategorijom, ali da ranije nije vozio autobus, već kamion. U „Niš ekspresu“ je počeo da radi pre dva meseca. Jedan mesec je proveo na obuci i tek mesec dana samostalno vozi autobus - rekao je Boban Milinković, zamenik načelnika saobraćajne policije.



Poginuli Mijailović živeo je u selu Pretkrovac kod Ražnja. Rođaci i prijatelji ispričali su da im je neverovatno da se desila tragedija, jer je Siniša bio poznat kao savestan vozač.



- Imao je položeno i za D kategoriju, ali nije vozio autobus, sve dok se pre dva meseca nije javio na konkurs kod niškog prevoznika. Prošao je neophodne procedure i bio je primljen. Prvo je vozio po selu, na liniji kojom učenici idu u školu, a onda je prebačen da vozi na liniji na kojoj se desio udes - kaže izvor i dodaje da je iza sebe ostavio dva sina.



- Njegov brat je na dan nesreće pokušavao da ga dobije telefonom, da ga pita kad se vraća, ali bezuspešno. Posle su javili da je nastradao - kaže izvor.



Sinišina majka Radoslava kratko je novinarima rekla da „nema šta da kaže, kad je ostala bez sina“.



- Nikad nijedan problem u vožnji nije imao. Vozio je i u Paraćinu, Novom Pazaru i inostranstvu i svuda je bilo dobro - plačući kaže majka.

Nesreća na istom mestu

POVREĐENI KAD SU SE VRAĆALI SA SAHRANE

Četiri osobe povređene su u sudaru dva automobila u mestu Rudare nepunih 24 sata nakon što su se na istom putu sudarili kamion i autobus. U nesreći su učestvovali automobili prokupačkih i stranih registracija, a povređeni su se u trenutku sudara vraćali sa sahrane. Uzrok nesreće i dalje nije zvanično saopšten, ali se pretpostavlja da je neprilagođena brzina i klizav kolovoz. Svi povređeni nalaze se van životne opasnosti.



Krenuo u porodilište

NALETEO NA UDES

U spasavanju je učestvovao i policajac Saša Vučković, koji je bio u automobilom sa Ninoslavom Simonovićem. Oni su bili iza autobusa i krenuli su u bolnicu, gde se u tom trenutku porađala supruga Saše Vučkovića.

- Dok mu se dete rađalo, Saša je sa ostalim dobrim ljudima izvlačio povređene iz plamena. Svi su bili potreseni i u šoku - kaže izvor.

Troje dece ostalo bez oca

JE L’ KOPATE GROB ZA MOG TATU? foto: Privatna Arhiva

Zihnija Košuta (34), vozač kamiona, sahranjen je u svom rodnom selu Preslo, kraj Ribarića.

Vest o njegovoj pogibiji potresla je meštane ovog kraja, a oni za Zihniju i njegovu porodicu imaju samo reči hvale.

- To je časna, poštena, radna porodica. Zihnija je bio čovek bez mane, oženio se, dobio troje dece, mučio se da ih prehrani radeći težak posao. Sve je radio zbog njih i svaki slobodan trenutak je koristio da provede s decom, da im ugodi - ispričao je jedan komšija.

Zihnija je iza sebe ostavio ćerku i dva sina. Iako mlad, bio je iskusan vozač koji je kamionom prošao celu Evropu. Njegove kolege i prijatelji kažu da je bio toliko dobar i pažljiv da ne pamte da je ikad napravio saobraćajni prekršaj, a kamoli učestvovao u udesu.

- Jedan sin je pre sahrane pitao: „Je l’ kopate grob za mog tatu?“ Slomili smo se, to su zaista teški trenuci - kaže jedan rođak.



Biljana Roganović

