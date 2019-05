KRIMINALNA HOBOTNICA U VOJVODINI: Posle 20 godina od ubistva Kićuna Vilotijevića, rat narko klanova i dalje u punom jeku

Posle 20 godina od ubistva Kićuna Vilotijevića u Novom Sadu, i dalje traje rat narko-bandi za prevlast u trgovini narkoticima u severnoj pokrajini

Najstarije nerešeno ubistvo u Vojvodini je likvidacija Kićuna Vilotijevića, u to vreme najuticajnijeg crnogorskog bosa u Novom Sadu, koji je ubijen ispred kafića „Kaskada” u novosadskom naselju Liman, u noći između 9. i 10. jula 1999. godine. Nepoznati ubica likvidirao je Vilotijevića, a tom prilikom je teško ranjen i Mikan Novaković, inače rođak ubijenog bosa.

Posle 20 godina od ubistva Kićuna, u severnoj srpskoj pokrajini ostalo je nerešeno najmanje 10 mafijaških likvidacija, među kojima su stradale i nevine žrtve.

Prema operativnim podacima srpske policije, vođa takozvanog "vojvođanskog" klana je Alen Kurina (29) iz Subotice, kriminalac, koji je slučajno isplivao na tu poziciju posle višegodišnjeg okršaja zaraćenih klanova. Tzv. "vojvođanski" klan za policiju je grupa od oko 30 bezbednosno interesantnih osoba koje međusobno rasturaju drogu širom Vojvodine, od Novog Sada i Subotice, i Šida i Vršca.

Prema policijskim izveštajima, posle policijske akcije "Sablja" rasturanje narkotika pripalo je novosadskoj kriminalnoj grupi "Firma", koju je predvodio Miladin Suvajdžić, poznatiji kao Đura Mutavi. On je za nekadašnji "zemunski klan" Dušana Spasojevića Šiptara i Mileta Lukovića Kuma rasturao narkotike na teritoriji Vojvodine.

Ta kriminalna grupa bila je u sukobu sa "veterničkim klanom" na čijem čelu je bio Nenad Opačić. Iako su bili na zaraćenim stranama, obe grupe su još neko vreme bile u ratu, ali je ubrzo posle pada "zemunaca" ogranak "Firma" nestao, dok je "veternički klan" još neko vreme nekako funkcionisao, sve do ubistva Opačića, u februaru 2015. godine.

Vojislav Škrbić

Vojislav Škrbić iz Kaća u poslednjih desetak godina više puta je bio na meti "konkurenata". Ubijen je 2014. godine. U julu 2002. godine teško je ranjen u grudi ispred kluba "Zam" u Novom Sadu. Potom su usledili napadi u rodnom Kaću, a preživeo je i sačekušu ispred stana.

Policija smatra da je Voja Škrbić posle hapšenja Nenada Opačića i Miladina Suvajdžića u "Sablji" kao i takozvane "temerinske grupe", koju je predvodio Trivun Josipović, bio najjači organizator preprodaje heroina u Novom Sadu i Vojvodini.

Škrbić je imao ozbiljan kriminalni dosije. Bio je osuđen na 11 godina zatvora jer je radi prevlasti na tržištu narkotika 11. maja 2004. godine u kafiću "Marina" naručio ubistvo Branislava Jelačića (30), pripadnika kriminalne grupe "Firma".

Uhapšen je 2009. godine i upućen na izdržavanje te kazne, ali je volšebno izašao iz zatvora u Sremskoj Mitrovici posle nepune četiri godine. Navodno, jer je preko svojih advokata uspeo da utiče na Visoki savet sudstva i dobije umanjenje kazne, a potom i uslovni otpust.

Pre toga, bio je osuđen i za pokušaj ubistva Dragana Vojnovića na Kamenjaru, takođe zbog prevlasti na narko-tržištu.

U Beloj knjizi MUP Srbije svojevremeno je bio pominjan kao član nekoliko organizovanih kriminalnih grupa i jedan od glavnih distributera heroina u Novom Sadu i Vojvodini.

Nenad Opačić i njegova supruga vraćali su se iz posete kumovima. Kada su izašli iz zgrade i krenuli prema kolima, sačekali su ih smrtonosni meci. U Nenada Opačića ispaljeno je pet hitaca, a u njegovu ženu tri. Ona je odmah prevezena kolima hitne pomoći, ali je u međuvremenu preminula. Sve se odigralo februara 2015. godine.

Opačić je bio uhapšen u akciji "Sablja" 2003. godine. On je 2007. godine osuđen pred Specijalnim sudom u Beogradu na 14 godina zatvora zbog rasturanja droge na području Novog Sada i prigradskog naselja Veternik i drugih krivičnih dela. Presudom je potvrđeno da se kao šef veterničke grupe bavio preprodajom narkotika, kao i da je bio saradnik zemunskog klana u nekoliko slučajeva otmica i iznude. On je izdržavao kaznu u zatvoru u Sremskoj Mitrovici.

Nenad Opačić se teretio i za još nekoliko otmica i iznuda, među kojima i za kidnapovanje Miroslava Miškovića. Javni tužilac ga je teretio i za saučesništvo u otmici novosadskog biznismena Dragoslava Vukovića, a Opačić je na suđenju svu krivicu za to svalio na svedoka saradnika Miladina Suvajdžića zvanog Đura Mutavi, na kojeg je tokom suđenja nasrnuo sa zašiljenom četkicom za zube i lakše ga povredio.

Novosađani ga, pre hapšenja, pamte, bar se tako pisalo, kao “bodigarda” na opozicionim mitinzima u Vojvodini tokom vladavine Slobodana Miloševića. Prvi put se pojavio u obezbeđenju Vuka Draškovića 1990. na mitingu u Sremskoj Mitrovici, pa su ga mnogi na konto toga posle predstavljali kao pouzdanog saradnika tokom svih tih godina. Međutim, Drašković ga je, prema rečima ljudi iz SPO tog vremena, označio kao policijskog doušnika.

Posle se sprijateljio sa drugim političarima tokom devedesetih. Nakon hapšenja u Sablji, Nenad Čanak je rekao da ne želi da ga se odrekne kao prijatelja i saborca tokom opozicionih godina. Čanak je tada takođe rekao da će Opačić odgovarati za svoje poslove sa drogom, ali da svi znaju da je on bio od pomoći opoziciji kada je trebalo.

Posle petooktobarskih promena, o njemu se pisalo kao “kontoverznom biznismenu”, čak i preduzetniku.

Kako su mediji pisali 2015. godine, Kićunov sin Filip Vilotijević (28) je pokušavao da preuzme narko-tržište u Novom Sadu, ali i u drugim mestima po Vojvodini, naročito posle likvidacije Nenada Opačića. Zbog toga se veruje da je to motiv njegovog ubistva na Palićkom jezeru oktobra iste godine.

S Vilotijevićem je u vreme ubistva bio Alen Kurina (29), za koga policija veruje da je vođa trenutno najjačeg narko-klana u Vojvodini.

Prema informacijama iz istrage, Vilotijević i Alen Kurina sa Palića su do Subotice otišli belim BMW X6: "Kad su obavili transakciju, krenuli su nazad na Palić. Međutim, u povratku, nedaleko od salaša, ubice su ih zasule rafalom iz dva bela džipa. Hici su pogodili celo prednje staklo i verovatno je Vilotijević već tada ranjen. On je pokušao da pobegne, a ubice su krenule u poteru, što se vidi po tome što je i zadnje staklo na kolima razbijeno mecima. Vilotijević je nekako stigao do vile, kolima očešao crni BMW X5 koji je tu bio parkiran, i tu ga je izdala snaga, pa je kolima uleteo u Palićko jezero. Iako ranjen, uspeo je da izađe iz auta, ali pao je u vodu, gde je njegovo telo i nađeno".

Kurina je u vreme ubistva bio vlasnik kafića "Fratelo Mio" u centru Subotice i postojale su sumnje da su smrtonosni rafali bili namenjeni upravo njemu.

Alen Kurina hapšen je naredne godine zbog sumnje da je umešan u ubistvo Mirka Miličevića (42), zvanog Hajčar koji je bio sin rođene sestre vladike Irineja. Hajčar je ubijen je 1. jula 2016. u 22.19 časova u blizini svoje kuće u subotičkom naselju "Novi grad". On se vraćao iz grada na motoru i na njega je pucala osoba koja je takođe vozila motor. Zazvonio mu je telefon zbog čega nije mogao brzo da reaguje na prve pucnje. Prema nezvaničnim informacijama i ubica je bio na motoru, a kada je Hajčar uspeo da se zaustavi, siđe sa motora i potrči, ubica je ispalio još dva metka i pobegne sa mesta zločina.



Hapšenje Kurine i mlađeg Filipovog brata Stefana Vilotijevića se dovodilo u vezu sa osvetom za ubistvo Filipa Vilotijevića iz akojeg se verovalo da iza nejga stoji upravo Mirko Miličević. Naposletku je utvrđeno da nema dokaza za to. Oba ubistva još nisu rešena.

Naredne godine, 2016. tada dvadesetšestogodišnji Alen Kurina, uhapšen je sa još desetak pripadnika svoje kriminalne organizacije koju je ministar policije označio kao najjaču u Vojvodini, a Alena kao njenog vođu. Policija je kod njih pronašla 42 kilograma narkotika, pretežno skanka i manju količinu kokaina.

Osumnjičeni su za najteža krivična dela, ubistva, pokušaja ubistva, stavljanja u promet i proizvodnja droge...

Međutim, odlukom Osnovnog suda u Subotici Alen Kurina osuđen je na šest meseci, uslovno dve godine, zbog posedovanja olovke pištolja koji je 2016. godine pronađen u njegovom stambenom prostoru.

Alen Kurina poslednji put se pominjao u vezi ubistvu od 25. aprila ove godine u Vrdniku. Naime, tada je u brvnari ubijen Nemanja Grčić (37), koji je bio jedan od najbližih saradnika i pripadnik kriminalne grupe Alena Kurine. Grčić je osuđivan zbog prodaje heroina i krađe vozila, a privođen je i zbog nanošenja teških telesnih povreda. Zbog šverca narkotika odležao je zatvorsku kaznu od tri i po godine.

Nemanja je došao sa suprugom Danijelom Đilasović (43) na vikend u Vrdnik i 25. aprila su u brvnari u kojoj su odseli držali odškrinuta vrata jer im je bilo vruće. Prema svedočenju supruge, nepoznati napadač sa kačketom na glavi je ušao u brvnaru, u četvrtak oko 22.50 časova, naišao prvo na suprugu, nju odgurnuo i otišao u drugu sobu gde je bio Nemanja, prenose beogradski mediji.

Žena je potom čula dva pucnja, a napadač je uspeo da pobegne. U drugoj prostoriji ugledala je ubijenog muža kako leži u lokvi krvi i pozvala policiju. Međutim, ispostavilo se je supruga sa ljubavnikom Zoranom Dimićem (52) isplanirala ubistvo muža. Dimić ima dosije u policiji i osuđen je 2011. godine na godinu dana zbog ilegalnog oružja.

