PIJANI MLADIĆI TUKLI LJUDE U NOVOM SADU: Psovali im majku albansku

Trojica pijanih mladića napali su u Novom Sadu nekoliko ljudi na ulici i u njihovim dvorištima i psovali im "majku albansku", preteći da će im baciti bombu i sve ih proterati, javio je danas portal 021.

Stanovnici ulice Tome Rosandića u naselju Adice za 021 su ispričali da su i posle nekoliko dana nakon ovog incidenta u šoku, da njihova deca ne mogu da spavaju, jer su doživeli da ih napadaju u domovima, gde mnogi žive od rodjenja.

Incident se desio 1. maja u popodnevnim časovima, precizirao je 021.

U novosadskoj policiji su za 021 potvrdili da su 1. maja priveli dvojicu mladića starih 23 i 21 godinu, koji su, kako se sumnja, pod dejstvom alkohola izazvali incidente.

Uhapšeni su sprovedeni u tužilaštvo, koje je njihovo delo kvalifikovalo kao nasilničko ponašanje i pušteni su da se brane sa slobode.

Stanovnici Adica su ispričali da su trojica mladića upali u dvorište jednog stanovnika ulice Tome Rosandića i nakon što su ga pitali "da li je Krajišnik" i njegovog odgovora da je Novosadjanin, počeli su da ga tuku i šutiraju.

Uz psovke "majke albanske" i pretnje da će mu baciti bombu na kuću i da će ih sve proterati, oni su čoveka tukli i šutirali, a onda kada su čuli vrisku i ciku i povike da ga puste na miru, jer su komšije sve videle, krenuli u susedno dvorište, naveo je 021.

"Oni su preskočili žičanu ogradu koja deli dvorište do prve susedne kuće gde živi komšija S.S. sa svojom ženom i šestoro dece i krenuli ka njemu. On je bio u dvorištu sa ženom i decom i pokušao je da ih zaštiti dok su bežali unutra, a ova trojica su ga tukla neko vreme. Sve je to kratko trajalo, ostavili su ga da leži, iskočili su na ulicu i nasrnuli na automobil", ispričao je jedan od gradjana.

Očevici su naveli da su napadači sve vreme psovali ljude na nacionalnoj osnovi i vikali, a potom su nasrnuli na auto na ulici sa muškarcem i ženom u njemu, ali su oni uspeli da pobegnu pre nego što su ovi stigli do vozila.

"Videlo se da su pijani, ali i tako su bili snažni, jer su to mladići u ranim dvadesetim godinama i nasrtali su na ljude koji su daleko stariji od njih, porodični ljudi. Psovali su sve vreme i pretili da će da proteraju Albance. Kako im je auto pobegao, bacili su kamen ka kombiju koji je u tom trenutku prolazio ulicom. Razbili su šoferku i vozač je stao. Potom su izvukli čoveka sa mesta suvozača i počeli da ga udaraju. Vozač kombija je dodao gas i počeo da beži. Nastavili su da udaraju suvozača i nastavili dalje niz ulicu gde su nasrnuli na još jednu porodicu, muža, ženu i dete. Navodno su udarili muškarca i devojčicu", ispričao je jedan očevidac.

Očevici su želeli da ostanu anonimni, u strahu za bezbednost.

Naveli su da je policija brzo došla i da su ih saslušali, ali da su se iznenadili kada su čuli da su pušteni i da ih pritom ne terete za teže krivično delo, jer su evidentno pretili ljudima po nacionalnoj osnovi.

U naselju Adice živi veliki broj Roma, Aškalija, ali i pripadnika drugih nacionalih manjina - Madjara, Slovaka, kao i dosta Srba.

Meštani su kazali da je u proteklih 20 godina bilo više dolazaka ljudi sa strane koji su pretili i tražili da se "obračunaju sa Albancima i muslimanima" i da ih je policija uglavnom zaustavljala, i dodali da ih, zbog poslednjih dešavanja u odnosima Srbije i Kosova, brine da se ovakvi incidenti ne ponove.

Kurir.rs/Beta/Foto: T.S.

Kurir