DAMIR OKANOVIĆ: Srećna okolnost je što niko nije povređen u incidentu na Brankovom mostu! Ono što je Pantić uradio je jako opasno

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže da svako ima pravo da se brani onako kako misli da je najbolje, ali da nije dobro relativizovati događaj koji je mogao da ima ozbiljne posledice, kao što je prekršaj koji je napravio Milojko Pantić.



- Prekršaj i krivično delo se i razlikuju po tome što je neko povređen ili nije u nesreći. Kad neko napravi ovakav prekršaj, to je jako opasno, a to što nije došlo do povređivanja i smrti, to je veoma srećna okolnost. Ta količina alkohola, vožnja u kontra smeru na saobraćajnici kao što je Brankov most, to je jako opasno - kaže Okanović i nastavlja:

- Vožnja u suprotnom smeru gde su trake fizički razdvojene je nešto što nijedan vozač ne očekuje. Kad idete magistralom očekujete da će neko ući u vašu traku zbog preticanja, ali na mestu gde postoji fizičko razdvajanje, vozači nisu pripremljeni,pa je zbog toga velika verovatnoća da dođe do udesa. Javne ličnosti imaju višestruko veću odgovornost, zato što daju dobar ili loš primer, a i više su pod pažnjom medija i javnosti, nego drugi građani. Na kraju, sud će reći svoje - prokomentarisao je Okanović incident koji je izazvao Milojko Pantić.

