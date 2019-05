MONSTRUM SE HVALIO DA JE "UBIO MAĐARA GOLIM RUKAMA" I DODAO: Idem sada i ostale da pokoljem, pokloniću ti nož za uspomenu. Ja ću biti 5 godina u zatvoru, ali NJIH NEĆE VIŠE BITI!

Anita Baranj, ćerka ubijenog Josipa Baranja (61) iz Kovilja kod Novog Sada i bivša supruga Slavka Plavšića (30), osumnjičenog za to stravično ubistvo, u potresnoj ispovesti za Kurir kaže da sebi nikada neće oprostiti što je njen otac nastradao zbog nje.



Kako kaže, oseća se krivom i ne može da prežali što nije bila kod kuće kobnog 6. maja, kada je Slavko nasmrt, krvnički pretukao njenog tatu.

mesto zločina foto: S .S.

- Osećam se krivom i nikada sebi neću oprostiti što nisam bila tu. Da sam bila, odbranila bih oca sigurno, pa makar mene ubio. Bolje da je mene ubio, nego njega. Kako da se pomirim s tim da je moj otac umro zbog mene?! - kroz suze započinje svoju bolnu priču Anita, koja je živela u vanbračnoj zajednici sa uhapšenim Plavšićem.

Josip Baranj foto: Privatna arhiva

Šutirao ga u glavu

Podsetimo, stravičan zločin dogodio se 6. maja, kada je Slavko oko dva sata iza ponoći došao do Anitine kuće i zvao je da izađe, preteći da će je ubiti. Pošto ona nije bila kod kuće, već na poslu, izašao je njen otac Josip i rekao Slavku da ide kući, jer je kasno. Međutim, bivši zet je počeo da ga tuče, oborio ga je i šutirao u glavu do smrti. Zločin je gledala Josipova supruga, kao i Anitina deca.

Osumnjičeni Slavko Plavišić foto: Privatna arhiva

- Kobnog dana bila sam na poslu. Slavko me je zvao, ali nisam htela da mu se javim. Posle me je nazvala ćerka iz prvog braka i vrišteći rekla da Slavko ubija dedu. Čula sam i da moja mama kuka. Umalo se nisam srušila. Odmah sam pozvala policiju i Slavkove roditelje i brata. Molila sam ih da ga spreče, jer će mi ubiti oca, a bivša svekrva mi je na to rekla: "Pa šta mu mi možemo" - kaže Anita i nastavlja:

- Šefica me je dovezla do kuće. Bile su tu policija i Hitna pomoć, a onda sam u dvorištu videla brata kako plače nad tatinim telom. Ljubila sam ga i molila da se probudi, ali on je bio mrtav. Ubio ga je monstrum. Ostvario je ono čime mi je prethodne dve godine stalno pretio - plačući priča nesrećna žena.

Anita i Josip foto: Privatna arhiva

Deca sve gledala

Kako kaže, zločin su gledala deca, a njena majka Olivera je pokušavala da odbrani muža od pomahnitalog zeta, ali u tome nije uspela, jer ju je on sve vreme odgurivao i stiskao joj ruke, koje su joj i dalje modre.



- Kada je završio prebijanje, tražio je mami cigaretu, a onda je otišao svojoj kući. Pozvao je komšiju, rekao mu da je golim rukama ubio Mađara i dodao: "Idem sada i ostale da pokoljem. Posle ću ti pokloniti nož, da imaš za uspomenu. Ja ću biti jedno pet godina u zatvoru, ali njih neće više biti. I nemoj biti pi*ka da me ne obiđeš u zatvoru" - priča Anita i dodaje da je preživljavala pravu golgotu sa Slavkom.



- Tukao me je. Dok sam bila trudna, sedao mi je na stomak i primoravao me je na seksualne odnose.... Stalno mi je pretio da će ubiti i mene i sve moje. Plašila sam ga se jako - priča potresena Anita.

I ranije ih tukao

Onesvestio Josipa od batina

Anita kaže da je njen bivši suprug i ranije tukao i napadao njenog oca.

- Slavko se pojavio u mom životu ni sama ne znam kako i počeli smo da živimo kod mojih roditelja. Ostala sam trudna i onda je počeo da me maltretira. Jednog dana smo se posvađali, jer me je napadao da idem na posao samo zbog gazde, odnosno da ga varam. Tu svađu je čuo moj sada pokojni otac i umešao se. Slavko ga je udario, a tata se onesvestio. Seo je na mog oca i nastavio da ga udara. Dobila sam neverovatnu snagu, vukla ga, udarao je on mene, ja njega, ali sam ga izbacila iz dvorišta. Tada sam spasla oca, ali šta to vredi kada sada nisam - očajna je ona.

Sumanute tvrdnje Plavšića

Pričaju da sam ga omađijala

Anita kaže da je Slavka prijavljivala policiji za nasilje i da je bio i u pritvoru zbog toga.

- Kada je pretukao mog tatu, prijavila sam ga, mesec dana je bio u pritvoru. Imao je i zabranu prilaska, a suđenje nam je bilo zakazano za jun. I pored toga, nisam branila njegovim roditeljima da viđaju našeg sina, a njihovog unuka, nikada. Krivo mi je što njegovi roditelji sada pričaju da sam ga ja omađijala, a znaju da je Slavko bio nasilan i prema njima - priča Anita.

(Kurir.rs/Slađana Stojanović/Foto:S.S./Privatna arhiva)

