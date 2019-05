NOVI OBRT U SLUČAJU MARJANOVIĆA! Mala Jana dala NEOČEKIVANI ISKAZ: Evo šta to znači za Zorana! OBUSTAVLJA SE POSTUPAK?!

Advokat Zorana Marjanovića (40) Veljko Delibašić podneo je Višem sudu u Beogradu prigovor na optužnicu koju je protiv njega po treći put podiglo tužilaštvo, zbog sumnje da je 2. aprila 2016. na nasipu u Borči ubio suprugu, pevačicu "Granda" Jelenu Marjanović (33).

foto: Facebook, kurir



Kako Kurir saznaje, u odgovoru na optužnicu Delibašić se poziva na iskaz Zoranove i Jelenine ćerke Jane, koja je izjavila da je kobnog dana bila sa ocem i da se nije odvajala od njega. U vreme zločina, podsetimo, devojčica je imala pet godina.

Više tužilaštvo je u optužnici navelo da su Zoran i Jelena sa ćerkicom došli na nasip i da je Jelena krenula da trči. Oni su peške pošli zemljanim putem, susreli se s njom i Zoran je ostavio dete samo na nasipu, spustio se sa suprugom do kanala, ubio je i vratio se do deteta.

foto: Nebojša Mandić

- Jana je u svom iskazu u potpunosti dala alibi Zoranu. Kategorički je tvrdila da se od tate ni na trenutak nije odvojila. Tvrdim da je nemoguće da krivično delo bude izvršeno kako je to u optužnici navedeno, da on ostavi dete, ubije suprugu i vrati se do ćerkice - kaže Delibašić za Kurir i tvrdi da u trećoj optužnici ne postoje novi dokazi u odnosu na prethodne dve optužnice, koje je isto tužilaštvo podizalo, ali nisu prošle provere Višeg suda, a potom ni Apelacionog suda u Beogradu.



- Činjenica je da tužilaštvo nije pružilo dokaze na osnovu kojih bi postojala sumnja da je Marjanović ubio suprugu. Očekujem da postupak protiv njega bude obustavljen - kaže branilac.

Zoran za Kurir

Nisam iznenađen novom optužnicom



Posle podizanja treće po redu optužnice, Zoran Marjanović je za Kurir rekao da nije iznenađen, kao i da i dalje veruje da će "jednog dana sve izaći na videlo".



- Posle svega što sam preživeo u protekle tri godine, ni kriv ni dužan, ništa me više ne može iznenaditi. Bog sve vidi, tako da će jednog dana na videlo izaći sve klevete, fabrikovanja i nameštaljke kovani protiv mene i moje porodice. Od istine niko nije uspeo da pobegne, jer Bog je istina i štiti pravednike - rekao je za Kurir optuženi Marjanović.

foto: Foto: Marina Lopičić



U optužnici, koja je 19. aprila dostavljena sudu, kako je Kurir pisao, navodi se da je pevačica ubijena na svirep i podmukao način, kao i da je njen muž iskoristio Jelenino poverenje da je namami da siđu s nasipa, na kom je ostala njihova ćerka Jana. Kad su se, kako se navodi, s puta spustili na travnatu površinu pored kanala, Zoran je Jelenu najpre oštrim predmetom ubo u teme i desni lakat.

foto: Kurir



- Pokušala je da pobegne i tada su joj ispali patika, mobilni i gumica. Skrenula je ka kanalu, Zoran ju je sustigao i strgao joj gornji deo trenerke, ali je ona tada ušla u kanal - navodno se navodi u trećoj, kao i u prve dve optužnice.



U trenutku kad je zagazila u vodu, kako piše u optužnici, Zoran je stajao na travi i zadao joj udarce u glavu metalnim predmetom.



- Naneo joj je višestruke prelome kostiju lobanje, usled kojih je preminula, ali je pre smrti udahnula vodu iz kanala - piše u optužnici.



Prigovore na optužnicu narednih dana podneće i ostali Marjanovićevi advokati, Nikola Dumnić, Aleksandar Zarić i Stefan Jokić.

(Kurir.rs/J. Spasić/foto Marina Lopičić, Nebojša Mandić, Privatna arhiva)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir