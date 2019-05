JUTRO POSLE EKSPLOZIJE BOĆINOG DŽIPA U NOVOM SADU: Komšije u šoku, vlasnici lokala zanemeli od onog što su zatekli (KURIR TV)

Stanovnici i vlasnici lokala u ulici Ilije Birčanina u Novom Sadu u kojoj je sinoć eksplodirao džip bivše policajca Dalibora Bogdanovića zvanog Boća (42) užasnuti su prizorom.

Na okolnim lokalima u čijoj blizini je automobil eksplodirao oštećeni su od detonacije, a na mnogima su polupana stakla.

Kako je za Kurir rekla vlasnica frizerskog salona, niko je nije obavestio da joj je lokal razlupan.

"Tek jutros me zvala komšinica Obavestila me komšinica i ona mi je javila. Do kasno u noć, do poal 3 je trajao uviđaj i milicija je bila tu", kazala je uznemirena vlasnica frizerskog salona.

