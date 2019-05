MAJKA I SIN POGINULI NA KUĆNOM PRAGU! Čačani hteli da blokiraju Ibarsku: Non-stop ginu ljudi, ni krivi ni dužni, Aco je bio divan mladić, čestit, pošten i vredan, nije pio

U saobraćajnoj nesreći koja se u subotu oko 19 sati dogodila na Ibarskoj magistrali u Mojsinju nadomak Čačka poginuli su majka i sin iz Mojsinja - Milka i Aco Milošević (37).



Do udesa je došlo kada je autobus novopazarskih tablica, koji je išao iz pravca Kraljeva, prešao na suprotnu stranu dok je obilazio kombi i direktno se zakucao u automobil u kome su bili majka i sin.

Stravičan udarac

- Njih dvoje su se vraćali kući iz Čačka. Nastradali su na samo nekoliko stotina metara od svoje kuće. Praktično na kućnom pragu su izdahnuli - kaže komšija Miloševića i nastavlja:

jezive scene foto: Kurir

- Začuo se stravičan udarac. Izleteo sam iz prodavnice i video autobus iz koga su, uz vrisku, izlazili putnici. Tek kasnije sam ispred autobusa video smrskan prednji deo auta u kome su bili Milka i Aco. On je davao znake života, a Milka je bila nepomična. Ubrzo su stigli ekipe Hitne pomoći, policija i vatrogasci, ali je sve bilo uzalud.

foto: Rina

Komšija kaže da su majka i sin tog dana bili poslom u Čačku i samo ih je nekoliko stotina metara delilo od kuće, koja se nalazi preko puta crkve u Mojsinju.

- Ogorčeni smo zbog ovog udesa. Malo je nedostajalo da blokiramo Ibarsku magistralu u Mojsinju u znak protesta jer nam ovde non-stop ginu ljudi, ni krivi ni dužni. Aco je bio divan mladić, čestit, pošten, vredan, odličan auto-mehaničar. Znamo da ne pije i pažljivo vozi, ali badava kad magistralom pretiču na punoj liniji, jure kao da je ovo aerodromska pista, iako je ograničenje 50 na sat - priča meštanim Mojsinja.

foto: MNA

Palili sveće

O tome koliko je sudar bio strahovit, svedoči i to što su vatrogasci morali da izvlače tela nastradalih iz olupine.

- Vatrogasci su izvukli mrtvu Milku, a njen Aco je bio živ. Hitno je prevezen u bolnicu, ali je preminuo - kaže izvor.

Meštani su juče dolazili na mesto gde su njihove komšije nastradale i palili sveće.

autobus gotovo smrskan foto: Kurir

- Često putujem sa pazarskim prevoznicima na relaciji Preljina-Beč, jer užički prevoznik, koji je sigurniji, obično napuni autobus dok stigne do Čačka. To kako Pazarci voze, znaju oni kojima srce više puta siđe u pete dok ne stignemo na odredište. Ibarskom magistralom na mnogim deonicama voze preko ograničenja, ali kada ih policija zaustavi, to rešavaju glatko, stavljajući im koji dinar ili evro u džep. I tako svi zajedno naše glave stavljaju u torbu - ispričala nam je Rada iz okoline Čačka, koja se često ovim prevoznikom, ali i drugima, vozi do Austrije.

Crna tačka

Ginu zbog preticanja

Pre nepunih godinu dana, nedaleko od mesta gde su u subotu nastradali majka i sin, poginulo je četvoro mladih ljudi. Naime, vraćajući se iz druge smene, stradali su zaposleni iz preduzeća "Kamelija", koje je sustigao mladić pod dejstvom alkohola i bukvalno ih pregazio na magistrali.

Na istom mestu pre pet godina nastradali su mladi Čačani, muž i žena, na motoru, kada su se vraćali sa moto-skupa u Vrnjačkoj Banji. Mladić, koji je upravljao motorom, u jednom trenutku se izdvojio iz grupe motociklista i krenuo u preticanje. Supružnici su ostali mrtvi na mestu.



(Kurir.rs/ Denis Čeković/ Foto:Kurir )

Kurir