KALINIĆ SASLUŠAN ZBOG TUČE U PIONIRU! Taj čovek ga je udarao pesnicama u glavu želeo sam da pomognem prijatelju... ONDA SAM KRENUO PREMA NJEMU

Kako Kurir saznaje, glumac je tokom iznošenja odbrane ispričao svoju verziju incidenta, tvrdeći da je on samo pokušao da pomogne prijatelju, direktoru marketinga Zvezde Marku Pavloviću, koga je, prema rečima Kalinića brutalno tukao biznismen Dalibor Dado Krkanović.

VIP gost

- Aleksandra Radojičić i ja bili smo pozvani da kao VIP gosti prisustvujemo utakmici između Crvene zvezde i Partizana i sam sam ušao u halu pošto sam znao da treba da sedimo na crvenom kauču. Na tom mestu, međutim, sedeo je čovek u crvenoj jakni koga nisam poznavao. Kad je došao Marko Pavlović, koji nas je i pozvao na utakmicu, zamolio je tog čoveka da ustane i da pređe na svoje mesto, ali je on ustao i počeo da psuje - ispričao je navodno Kalinić iznoseći svoju odbranu u tužilaštvu.



Poznati glumac i TV voditelj, prema rečima izvora Kurira, rekao je i da je tada osumnjičeni Dalibor Dado Krkanović iznenada glavom udario Marka Pavlovića u glavu.

- Marko je od tog udarca posrnuo i počeo je da gubi svest, pokušavao je da zaštiti lice rukama i nije pružao nikakav otpor. Taj čovek ga je i dalje udarao pesnicama u glavu. Želeo sam da pomognem prijatelju i zato sam krenuo prema njemu, nameravao sam da ga razdvojim od Marka. Uhvatio sam ga za jaknu i navukao mu je preko glave. Vukao sam ga, toga se sećam, ali se ne sećam da sam ga udario - branio se, kako sagovornik Kurira upućen u istragu navodi, Milan Kalinić tokom saslušanja koje je trajalo oko pola sata.

Treći osumnjičeni



U tužilaštvu je danas saslušan i fizioterapeut Filip Volšek, koji se takođe sumnjiči za nasilničko ponašanje na istoj utakmici. Kako saznajemo, i Volšek je ispričao da je pokušao samo da odbrani prijatelja Marka Pavlovića, koga je napao Krkanović.

Čeka poziv za saslušanje... Dalibor Krkanović foto: Ana Paunković

Došao bez poziva

Krkanović na saslušanju naknadno

Osumnjičeni Dalibor Krkanović danas se nakratko pojavio u zgradi Višeg tužilaštva u Beogradu, ali kako saznajemo, on jedini od trojice osumnjičenih nije dao iskaz, pošto nije bio uredno pozvan, i on će biti naknadno saslušan.

Međutim, kako izvor Kurira otkriva, Milan Kalinić je, iznoseći odbranu, ispričao da se posle tuče čuo s biznismenom i da mu je ovaj rekao da mu je žao što je izazvao incident.

- Rekao je da mu je žao i da mu dođe da zabije sebi nož u butinu jer zbog incidenta koji je on izazvao mediji loše pišu o meni - rekao je navodno Kalinić.