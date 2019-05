ZA 10 DANA GORAN SE PRETVORIO U MONSTRUMA! Komšije su mislile da Jankovići imaju skladan brak, a onda je vulkanizer poubijao CELU PORODICU! Otkriven i motiv ZLOČINA!

Vulkanizer Goran Janković (37) počinio je popodne, kako se sumnja, masakr u Novom Sadu kada je upao u roditeljsku kuću svoje supruge Mirjane Janković (32) i macolom ubio nju i njene roditelje - Branislava (57) i Nadu Pajić (57).

Da tragedija bude veća, stravičan zločin gledali su Goranovi i Mirjanini sinovi, a stariji dečak (10) uspeo je nekako da se dokopa telefona i pozove svog ujaka u pomoć. Nažalost, bilo je prekasno.

UBICA JOŠ UVEK U BEKSTVU



"Ujo, ujo, brzo dođi. Tata ubija mamu, baku i deku! Strah me je, trči!", rekao je mališan Mladenu Pajiću, bratu svoje majke, kada ga je juče nešto pre osam sati ujutru pozvao telefonom.

Mladen je stigao za nekoliko minuta do roditeljske kuće u Ulici Šandora Petefija. Čim je kročio u dvorište, video je krv, a u kući ga je sačekala scena iz horor filmova.



SMRSKAO IM LOBANJE



"Goran je došao u kuću roditelja svoje supruge Mirjane, koja je htela da se razvede od njega jer ju je konstantno napadao da ga vara. Bio je bolesno ljubomoran. Mirjana ga je pre dve nedelje prijavila za nasilje i imao je zabranu prilaska, a imao je i prijavu za ilegalno oružje", kaže izvor i nastavlja:



"Pretpostavlja se da je prvo ubio tasta, i to udarcima macolom u glavu. Zatim je Mirjani smrskao glavu i na kraju je presudio i tašti. Potpuno im je smrskao lobanje, krvi je bilo svuda, kao i delova mozga. Najužasnije je to što su dečaci bili prisutni. Kada je upao u kuću, jedan sin je bio sa majkom u krevetu, a drugi sa bakom."



Izvor kaže da je Goran taštu ubio u dvorištu, dok su tela Branislava i Mirjane nađena u kući.



"Kada je ubio ženu i njenog oca, Goran je krenuo, a nesrećna Nada pošla je za njim. Onda je i ona dobila udarce", priča izvor.



Komšinica je ispričala da je juče čula Nadu kako vrišti.



"Poslednje reči su joj bile: „Zete, jesi li sada srećan i zadovoljan?!“, kaže komšinica kroz suze i dodaje da su Pajići bili ljudi za primer.

IMUĆNA PORODICA

Goran Janković inače radi kao vulkanizer, a ako je suditi po izgledu kuće, reč je o imućnijoj porodici. U dvorištu se nalaze trampolina za decu, mali motori i automobili... Ništa što bi naslutilo da je Goran sposoban da naočigled svojih sinova do smrti isprebija njihovu majku, babu i dedu.

MOTIV I LJUBOMORA



Prijatelj ubijene porodice rekao je da su se Mirjana i Goran nekoliko puta rastajali i mirili, jer je on bio nasilan.



"Kada je rodila prvo dete, otišla je od njega i neko vreme živela kod roditelja. Nije je ostavljao na miru, pretio joj je i molio je da mu se vrati, na kraju mu se vratila i odmah ostala ponovo trudna. Njenim mukama nije bilo kraja i nedavno se vratila roditeljima ponovo", priča prijatelj, napominjući da je Goran pričao da će joj pobiti celu porodicu.



"Posle poslednjeg incidenta, od 11. maja, preko prijatelja je pokušavao da se pomiri sa ženom, ali ona nije želela da ga vidi, kao ni njihova deca", kaže komšija.

Blokiran grad

HELIKOPTERIMA TRAŽE UBICU

Policija je juče blokirala sve izlaze iz Novog Sada u potrazi za osumnjičenim monstrumom. Patrole su zaustavljale i pretresale gotovo sve automobile. Grad su nadletali i policijski helikopteri, a u potragu za Jankovićem uključila se i Žandarmerija.

- Došli smo do nekih informacija vezano za kretanje izvršioca. Pratimo te informacije i pretražuje se teren. Očekujem da će on relativno brzo biti u rukama policije. Tragično je kad se ovako nešto dogodi, to je stvar koja mora da se menja u našem društvu. Treba raditi preventivno, to treba da rade svi - rekao je Stefanović.