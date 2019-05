UBIJANJE JE POTREBA, PONOVO BIH TO URADIO! Igor Srbin se oglasio iz zatvora u Španiji i ponovo šokirao javnost!

Norbert Feher iz Subotice, javnosti poznat i pod imenima Igor Srbin i Igor Vaclavić, koji je u Italiji osuđen na doživotnu robiju zbog nekoliko svirepih ubistava, ponovo se oglasio iz zatvora u Saragosi, gde čeka suđenje za još dva ubistva u Španiji, rekavši da je ubijanje bilo "njegova potreba".



Vaclavić je u intervjuu za španski list izjavio da bi, kad bi mu se pružila prilika, ponovo ubio.



- Ubijanje? To je bila moja potreba. Uradio sam to u samoodbrani. Ako bi se ta potreba ponovo ukazala - opet bih učinio isto. Kad me napadnu, ja reagujem. Tako sam istreniran tokom služenja vojske u Mađarskoj. Naučen sam da se branim, pa i po cenu života - rekao je Vaclavić i šokirao javnost.



Višestruki ubica je objasnio i kako se dogodio lanac zločina, a u jednom trenutku se obratio i ćerki jedne od svojih žrtava, kojoj je poručio:



- Morao sam to da uradim. Upucao sam Ravljija jer je imao pištolj u ruci. Potom sam pucao u Verija bez gledanja da li je naoružan. Obojica su bili policajci i morao sam da ih oborim - rekao je Igor Srbin u svoju odbranu.

(Kurir.rs/D.S.)

Kurir