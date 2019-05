MONSTRUOZNO: Ubica iz Novog Sada HLADNOKRVNO pobio celu porodicu, a onda pitao KAKO SU DECA koju je ostavio bez majke, bake i deke

Inspektori novosadske policije ostali su zgroženi kada ih je Goran Janković (37), nakon što je priznao ubistvo supruge Mirjane (32) i njenih roditelja Branislava (57) i Nade (57) Pajić, hladnokrvno upitao šta mu rade dvojica sinova od tri i 10 godina, pred čijim očima je počinio ovaj gnusan zločin.



- Kako su mi deca, da li možete da mi kažete kod koga su - upitao je inspektore Janković nakon što im je prethodno bez trunke kajanja priznao zločin, a potom i do detalja opisao svoj krvavi pir.

Krvavi pir

Podsetimo, Janković je 24. maja upao u roditeljsku kuću svoje supruge Mirjane u novosadskom naselju Telep, da bi potom nju i njene roditelje do smrti izudarao macolom po glavi. Nakon zločina, on je bio tri dana u bekstvu, a uhapšen je na Ribarskom ostrvu u privatnom brodiću u koji je provalio i nesmetano sedeo i gledao televiziju.

Goran sa suprugom foto: Printscreen Facebook

- Sada ga interesuju deca, a nije o njima razmišljao kada im je ubijao majku, babu i dedu. Stariji sin ga je molio da mu ne ubije mamu, a on se još nad njom iživljavao tako što ju je davio i zverski udarao gde je stigao. Krevet je bio natopljen Mirjaninom krvlju. Dete je zanemelo od šoka i do danas nije uspelo da progovori, a on se sada raspituje za njih. I najiskusniji inspektori ostali su zgroženi njegovim ponašanjem - kazao je za Kurir dobro obavešten izvor.

On podseća da je Janković prethodno kazao i da je zločin počinio "jer mu je tako kvrcnulo u glavi", a o čemu je Kurir juče pisao.

Davio je i tukao

- Noć uoči zločina proveo sam u kafani. Vratio sam se kući oko četiri sata ujutro, a probudio sam se oko pola šest. Nešto mi je kvrcnulo u glavi i rešio sam da odem kod žene u nameri da joj se osvetim jer me je prijavila zbog nasilja. Prvo sam tasta i taštu ubio macolom, a ženu sam prvo pretukao i davio. Sav bes sam iskalio na njoj - ispričao je navodno monstrum na saslušanju.

uhapšen posle potrage foto: Kurir



Reporteri Kurira obišli su juče i njegovu kuću u Veterničkoj ulici, ali i dalje niko od članova njegove porodice nije otvarao vrata.

- Poznajem Gorana, družili smo se, a i moja deca su dolazila da se igraju s njegovom. Mislim da je on pored alkohola to veče uzeo i kokain, jer mi je poslednjih dana delovao nadrogirano. Sve to nije opravdanje. Jadna ta deca - kazao je za Kurir jedan Jankovićev poznanik.

Brat i sin ubijenih

Shvatite me, ne mogu da pričam

U kući porodice Pajić u Ulici Petefi Šandora, gde se zločin dogodio, i juče je vladao muk.

- Hvala vam na izjavljenom saučešću, ali ne želim ništa da pričam. Shvatite me - bilo je sve što je smogao snage da kaže Mladen Pajić, Mirjanin brat, a Branislavov i Nadin sin, kod koga se nalaze Mirjanini trogodišnji i desetogodišnji sin.



(Kurir.rs/ Slađana Stojanović/ Foto: S.S.,Kurir, printskrin Facebook)

