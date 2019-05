VLASNIKU BRODA POZLILO KAD JE MONSTRUM IZ NOVOG SADA ISKOČIO ISPRED NJEGA: Komšije ga obavestile da mu je brod OBIJEN

Novosadski monstrum Goran Janković (37), koji je u petak u naselju Telep macolom ubio svoju suprugu Mirjanu Janković (31) i njene roditelje Branislava (63) i Nadu (57) Pajić, uhapšen je juče posle tri dana skrivanja.

Pripadnici policije njega su locirali kod Brodogradilišta, a uhvaćen je zahvaljujući saradnji sa građanima. Zanimljivo je i da su lađari videli na jednom brodu koji je ukotvljen u dunavcu kraj Ribarskog ostrva uključen televizor u subotu uveče.

foto: Kurir/S.S.

"Bilo nam je čudno što je uključen televizor jer znamo da vlasnik retko tu dolazi, pogotovo ne noću. Pošto je bilo kasno nismo hteli da ga uznemiravamo, ali smo odlučili ujutru da ga pozovemo i proverimo da li je to bio on. Na naše zaprepašćenje, rekao nam je da uopšte nije svraćao do broda čitavog vikenda", ispričali su lokalni lađari.

Kažu da su se onda uplašili i nisu hteli da priđu brodu, ne znajući da li tamo još neko boravi, ali nisu hteli ni da pozovu policiju dok se ne pojavi vlasnik.

"Kada je vlasnik došao odmah je rekao da mu je brod obijen i pozvao je policiju čije patrole su već nekoliko dana pretraživale ovaj teren. Mislim da nije prošao ni minut, a specijalci su već stigli i uhapsili osumnjičenog. Vlasniku broda zamalo da pozli kada je ovaj iskočio ispred njega. Bio je pritajen kada je video da se motamo oko broda, a kada je video policiju valjda je pokušao da pobegne. Međutim, odmah su ga savladali i uhapsili", ispričao je jedan od očevidaca.

foto: Facebook

Prema rečima izvora iz policije, Janković se, izgleda, dva dana krio na tom brodu, a prilikom hapšenja se nije opirao, iako je kod sebe imao nož.

"U petak, odmah posle zločina, njegov automobil "golf 4" karavan teget boje pronašli smo na nasipu kod Dunava, nedaleko od njegove kuće. Shvatio je, valjda, da smo mu na tragu jer je pola tog poteza bilo blokirano, tako da je nastavio da beži peške. Psi su mu bili na tragu i malo je falilo da ga uhvatimo. Međutim, pobegao je u jedno gradilište i tamo su mu psi izgubili trag, a ispostavilo se da je pobegao ka Dunavu i peške nas zaobišao uz obalu i vratio se prema Ribarskom ostrvu, gde se i sakrio", priča izvor blizak istrazi, uz napomenu da su u kolima zatekli jeziv prizor.

foto: Kurir/Slađana Stojanović

"Čitav auto je bio krvav. Volan, menjač, sedište... Pomislili smo da je to sve krv od žrtava. Međutim, istragom je utvrđeno da tu ima i njegove krvi. Prilikom hapšenja shvatili smo da je i on povređen, odnosno da ima razderotine po rukama koje je zadobio tokom borbe sa tastom Branislavom. On je bio korpulentan čovek i onako goloruk pokušao je na sve načine da savlada Gorana ne bi li spasao ćerku, ženu i decu, ali na žalost u tome nije uspeo", kaže sagovornik.

(Kurir.rs/Blic/Foto: Slađana Stojanović/Printscreen)

